Kiel

Das Land möchte mehr als 90 000 Beschäftigte mit einem Steuergeschenk zum Fahrradfahren ermuntern. Nach Angaben der Regierung sollen sich etwa Lehrkräfte und Polizisten, aber auch Mitarbeiter des UKSH ab Herbst ein Fahrrad (bis 7000 Euro) leasen können. Die Leasingraten gehen drei Jahre vom Bruttogehalt ab und mindern so die Einkommensteuer im Regelfall um insgesamt mehrere Hundert Euro. Die Radoffensive dürfte Land und Bund mehrere Millionen Euro kosten.

Umsatteln aufs Rad soll ein Spezialanbieter aus Oldenburg organisieren

„Vom Umstieg aufs Rad profitieren das Klima und der eigene Geldbeutel“, wirbt Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Gerade angesichts steigender Spritpreise sei das Fahrradleasing ein attraktives Angebot. „Damit wollen wir als Arbeitgeber einen weiteren Beitrag zur Mobilitätswende leisten.“ Von einem weiteren Beitrag spricht Heinold, weil das Land bereits mehrere Millionen Euro dafür ausgibt, dass die Beschäftigten mit einem Job-Ticket verbilligt Bahn und Bus fahren können.

Das Umsatteln aufs Rad soll im Auftrag des Landes ein Spezialanbieter aus Oldenburg (baron mobility GmbH) organisieren. Die Rahmenvereinbarung gilt bisher nur für die mehr als 45 000 Beamten. Das Gleiche will Heinold in Verhandlungen mit den Gewerkschaften für die knapp 30 000 Angestellten erreichen. Und: Das Steuergeschenk möchte die Regierung auch den rund 20 000 Bediensteten in der mittelbaren Landesverwaltung bescheren. Dazu gehören etwa die Uni-Kliniken in Kiel und Lübeck oder die frühere Landesbauverwaltung (heute GMSH).

Förderung für Räder bis 7000 Euro

Im ersten Schritt können die Beschäftigten laut Ministerium „ein Fahrrad im Wert von 750 bis 7000 Euro inklusive Zubehör auswählen. Modell und Marke sind egal. Ausgeschlossen sind allerdings sogenannte S-Pedelecs, die mehr als 25 Stundenkilometer fahren dürfen. Im zweiten Schritt können die Beschäftigten im Online-Portal von baron mobility (www.mein-dienstrad.de) einen Leasingrechner nutzen, um etwa die Bruttoraten und die Nettobelastung zu ermitteln. Nach der Leasing-Zeit (drei Jahre) können die Beschäftigten ihr Rad günstig erwerben.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Finanzministerium weist darauf hin, dass nur Beschäftigte mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis ein Dienstrad leasen können. Ausgeschlossen sind zudem Personen, die zum Zeitpunkt der Beantragung des Fahrradleasings innerhalb von drei Jahren die gesetzliche Altersgrenze erreichen oder aktuell keine Bezahlung (etwa während einer Elternzeit) erhalten. Wer mitmachen darf, kann allerdings ordentlich Geld sparen.

Lehrer spart bei 3000-Euro-Rad 600 Euro

Musterrechnungen sind schwierig, weil der Umfang des Steuergeschenks von mehreren Faktoren (etwa der Steuerklasse) abhängt. Auf Nachfrage teilte das Ministerium mit, dass ein Gymnasiallehrer (A14, verheiratet, zwei Kinder, Steuerklasse 1) beim Erwerb eines 3000-Euro-Rads gegenüber einem Direktkauf etwa 600 Euro sparen würde. Diese Minderung der Einkommensteuer geht zu Lasten von Land und Bund (jeweils 42,5 Prozent des Steueraufkommens) und der Gemeinden (15 Prozent).

Das Finanzministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass die Nutzung des Dienstrads keinen Einschränkungen unterliegt und auch nicht kontrolliert wird. „Die Bediensteten können die geleasten Fahrräder sowohl dienstlich als auch privat nutzen.“ Und noch eine gute Nachricht: Das Leasingpaket enthält eine Vollkaskoversicherung sowie ein Wartungspaket mit jährlicher Inspektion des Fahrrads beim Händler.

Von Ulf Christen