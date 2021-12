Landes-Haushalt: SPD will Kostenlos-Kita in Schleswig-Holstein ab August

Kiel

Die SPD-Landtagsfraktion will im Wahljahr 2022 mehr Geld für Kitas, Wohnungsbau und andere Projekte in Schleswig-Holstein, wie etwa weitere Frauenmilchbanken, ausgeben. Das geht aus den Änderungsanträgen zum Etatentwurf der Jamaika-Regierung hervor, die Fraktionschefin Serpil Midyatli im Landeshaus vorstellte. Die 200 Anträge sehen Mehrausgaben von 69,1 Millionen Euro und Kürzungen in derselben Höhe vor.

„Jamaika wurstelt weiter vor sich hin“, sagte Midyatli. Die SPD wage dagegen einen großen Wurf. Gemeint ist damit insbesondere die Kostenlos-Kita. Sie soll nach dem Willen der SPD ab August starten. Kostenpunkt: 20 Millionen Euro bis Ende 2022. Weitere fünf Millionen Euro veranschlagt Midyatli, um eine Beitragsfreiheit für Kinder mit Behinderung zu finanzieren und nochmals zehn Millionen Euro für die Inklusion in den Kitas.

Fonds für Corona-geplagte Innenstädte in Schleswig-Holstein soll aufgestockt werden

Die SPD möchte zudem den Fonds für Corona-geplagte Innenstädte aufstocken, mit Millionenhilfe städtische Wohnungsbaugesellschaften auf die Beine stellen und Mietspiegel fördern. Mehr ausgeben wollen die Sozialdemokraten auch etwa für Frauenhäuser, Volkshochschulen, einen landesweiten Wild-Wegeplan sowie zwei zusätzliche Muttermilchbanken in Flensburg und Heide. Die Jamaika-Mittel reichen derzeit nur für solche Frühchen-Hilfseinrichtungen in Kiel, Lübeck und Itzehoe.

Landtag berät Haushalt in der nächsten Woche

Auf dem Papier spart die SPD die Mehrausgaben andernorts ein, dabei allein bei den Zinsausgaben zehn Millionen Euro. Der Landtag wird den Haushalt 2022 in der nächsten Woche beraten und dürfte den Etat ohne SPD-Wünsche verabschieden.