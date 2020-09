Kiel

Schleswig-Holsteins Kabinett hat am Dienstag den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr beschlossen. Geplanten Einnahmen in Höhe von knapp 13,3 Milliarden Euro sollen 2021 nach dem Willen der Regierung Ausgaben in Höhe von 13,6 Milliarden gegenüberstehen. "Die Verständigung auf einen Notkredit gibt uns Luft zum Atmen, aber keinen Spielraum für neue Projekte", sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) bei der Vorstellung des Zahlenwerks.

Die Regierung plant, 403 Millionen Euro aus dem geplanten Notkredit zu nehmen. Die Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und FDP hatten sich am Freitag darauf verständigt, mit einem Notkredit über 4,5 Milliarden Euro die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Dafür ist im Landtag eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig.

Von RND/dpa