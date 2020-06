Landeshaushalt für SH erst nächstes Jahr

Kiel

Sie habe dem Finanzausschuss des Landtags mitgeteilt, dass die Landesregierung den Haushaltsentwurf erst nach der Sommerpause vorlegen werde, gab Heinold an. Dabei solle auch die Sondersteuerschätzung im September berücksichtigt werden. Diese ist mit vielen Unwägbarkeiten behaftet.

Der Haushalt könne vom Parlament vermutlich erst Anfang nächsten Jahres beschlossen werden, erklärte Heinold. Normalerweise geschieht das im Dezember des jeweiligen Vorjahres.

Anzeige

Die Ministerin bezifferte auf Basis von Hochrechnungen einige finanzielle Auswirkungen auf Schleswig-Holstein. So werde die beschlossene Anhebung der Beteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten für Bedürftige die Kommunen im Land in diesem Jahr um 130 Millionen Euro entlasten. Die Mehrwertsteuersenkung bedeute voraussichtlich etwa 340 Millionen Euro Mindereinnahmen für das Land. Die Entlastung der Kommunen wegen entgangener Gewerbesteuern belaste das Land mit rund 170 Millionen Euro.

Weitere KN+ Artikel

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.

Von RND/dpa