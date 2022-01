Landesjagdverband fordert mehr Wildbrücken in Schleswig-Holstein

Kiel

Der Landesjagdverband fordert freie Wege vor allem für den Rothirsch in Schleswig-Holstein. Zerschnittene Lebensräume durch Autobahnen, Bahntrassen, Siedlungen und Freiflächen-Solaranlagen machen dem Wild stark zu schaffen, so die Jäger. So sehr, dass Missbildungen durch Inzucht bereits sichtbar werden. Denn die Tiere können ihre angestammten Wanderrouten seit Jahrzehnten nicht mehr nutzen.

Der Jäger und Wildbiologe Frank Zabel aus Hartenholm kümmert sich im Verband um dieses Problem. In seinem Arbeitskreis Schalenwild geht es unter anderem um die Wiedervernetzung der Lebensräume, etwa des Rotwilds. Das sei dringend nötig, denn durch die Beinahe-Ausrottung der größten heimischen Wildart Mitte des 19. Jahrhunderts stehen die Nachkommen Zabel zufolge ohnehin schon „auf einer sehr engen genetischen Basis“.

Missbildung durch Inzucht in drei der sieben Rotwild-Vorkommen Schleswig-Holsteins

Austausch mit anderen Populationen sei für den Bestand überlebenswichtig, sonst reduziere sich die genetische Fitness der Tiere immer weiter. In drei der sieben Vorkommen in Schleswig-Holstein seien die Folgen der Inzuchtdepression mit teilweise schweren Missbildungen bereits festgestellt worden. Dafür baue der Landesjagdverband gerade eine Dokumentation auf, denn die gibt es bislang nur für meldepflichtige Seuchen.

Es habe sich in den vergangenen 20 Jahren zwar viel getan, zum Beispiel seien Wildbrücken gebaut worden. Doch das reiche nicht. „Solche Grünbrücken sind großartig, aber es ist entscheidend, dass auch ihr Hinterland und die Wanderrouten zu den verinselten Populationen geschützt werden“, sagt Zabel.

Die Tiere müssten durch das gesamte Land wandern können, da laut Zabel „die Populationen in den Restlebensräumen für den Arterhalt zu klein sind“. Diese Wanderungen seien aber oft nicht mehr möglich, weil die Populationen unter anderem durch 500 Kilometer Autobahnen, 1400 Kilometer Bundesstraßen, unzählige Siedlungen und sonstige gezäunte Anlagen „wie durch eine Mauer“ voneinander getrennt seien.

Besonders wichtig dafür wäre der Zugang der noch genetisch etwas breiteren Rothirsche im Südosten mit denen im Rest Schleswig-Holsteins, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Doch genau in die Richtung versperre die Autobahn 1 den Weg. „Diese unpassierbare Schneise muss zwischen Hamburg und Lübeck unbedingt geöffnet werden“, so Zabel.

Rotwild muss von Mecklenburg bis Dänemark wandern können

Doch auch der Rest des Landes sei betroffen. „Im besten Fall macht es die Vernetzung möglich, dass das Rotwild von Mecklenburg-Vorpommern bis nach Dänemark wandern kann.“ Denn auch dort brauche es den Austausch. „Die genetische Variabilität beider Bestände ist auch im internationalen Vergleich gering.“

Bestehende Wiedervernetzungsversuche hält der 49-Jährige für halbherzig. „Mein Lieblingsbeispiel ist die Wildbrücke Brokenlande über die A7. Direkt daneben wurde ein Lkw-Parkplatz gebaut, wo die Fahrer rauchen, grillen, kochen und ihre Wäsche trocknen“, so Zabel kopfschüttelnd.

„Mich wundert es nicht, dass diese so wichtige Brücke, die die Rotwildpopulationen im Norden und Süden des Landes verbinden soll, von den besonders störungsempfindlichen Tieren nur sehr selten angenommen wird.“

Kieler Landesregierung kündigt Wildwege-Konzept für 2023 an

Um das Netz wieder herzustellen, sei es noch nicht zu spät, so der Experte vom Landesjagdverband. Freie Wanderkorridore müssten geschützt werden. Wo sie bereits verbaut seien, müssten sie wieder geöffnet werden – innerhalb der nächsten zehn Jahre.

„Das wird weh tun, aber es führt kein Weg daran vorbei. Ein achtlos geplanter Solarpark oder die Erweiterung eines Wohngebietes können schon ausreichen, um die wenigen Wanderkorridore auf Dauer zu verschließen. Unser Land ist groß genug, dass wir Neubaugebiete und Solarparks nicht ausgerechnet direkt auf die wenigen Fernwechsel des Wildes bauen müssen.“

Ob die Forderungen beim Land Gehör finden, wird sich im Konzept zeigen, das die Regierung auf Grundlage der Biodiversitätsstrategie „Kurs Natur 2030“ für das kommende Jahr angekündigt hat. Besonders zuversichtlich ist Frank Zabel nicht, denn darin ist zumindest keine Rede von neuen Querungen an bestehenden Verkehrswegen.

Wildbrücken kosten zwei bis fünf Millionen Euro

Die kosten je nach Größe zwischen zwei und fünf Millionen Euro. Von kleinen Durchstichen und Tunneln unter Straßen und Bahntrassen bis zu großen, fürs Rotwild geeigneten Grünbrücken gibt es bereits etliche Bauwerke im Land. „Diese Querungshilfen tragen auch entscheidend dazu bei, die Verkehrssicherheit zu verbessern“, sagt Christian Merl, Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes.

Er weist darauf hin, dass für die neue A20 in Schleswig-Holstein 48 Bauwerke eingeplant sind, davon zwei Grünbrücken. Selbst Überflughilfen für Fledermäuse gehören Merl zufolge dazu.