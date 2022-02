Die „Alternative für Deutschland“ will am Wochenende ihre Landesliste zur Landtagswahl im Mai aufstellen. Der Landtagsabgeordnete Jörg Nobis will erneut als Spitzenkandidat kandidieren.

