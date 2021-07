Kiel

Zur Bundestagswahl im September 2021 wollen in Schleswig-Holstein 21 Parteien antreten. Sie haben hierfür bereits Landeslisten eingereicht. In einer Woche will der Landeswahlausschuss unter Vorsitz von Landeswahlleiter Tilo von Riegen über die Zulassung der Landeslisten entscheiden.

Die öffentliche Sitzung beginnt am Freitag, 30. Juli 2021, um 11 Uhr im Landeshaus, Düsternbrooker Weg 70, in Kiel im Schleswig-Holstein-Saal. Die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag selbst findet erst am 26. September 2021 statt.

Folgende Parteien haben in Schleswig-Holstein Landeslisten zur Bundestagswahl 2021 eingereicht

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bündnis 90/Die Grünen (Grüne)

Alternative für Deutschland (AfD)

Die Linke (Linke)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei)

Freie Wähler (Freie Wähler)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Die Urbane. Eine HipHop Partei (du)

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Südschleswigscher Wählerverband (SSW)

Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Volt Deutschland (Volt)

V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³)

DKP nicht zur Bundestagswahl 2021 zugelassen – Beschwerde erhoben

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) wurde vom Bundeswahlausschuss nicht zur Bundestagswahl zugelassen. Gegen diese Feststellung hat die Partei Beschwerde erhoben.

Das Bundesverfassungsgericht wird spätestens am 29. Juli 2021 über die Beschwerde entscheiden.