Kiel

Am Sonnabend traf der Landesverband in den Holstenhallen Neumünster zum Listenparteitag zusammen. 2017 hatten die Liberalen im Norden 12,6 Prozent geholt, in ganz Deutschland waren es 10, 7 Prozent, und die Nord-Liberalen schickten drei Vertreter nach Berlin. Ob es im September erneut so günstig läuft?

Traumergebnis für Kubicki

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki ( 69) wird an diesem Sonnabend mit einem Traumergebnis von 95,5 Prozent unangefochtener Spitzenkandidat. „Bundestagswahl wird erneut eine Richtungsentscheidung sein“, sagt er. „Die FDP muss so stark sein, dass es eine seriöse Regierungsbildung ohne uns nicht geben kann.“ Es müsse um das beste Ergebnis gehen, das die FDP Schleswig-Holstein jemals erreichen kann – auch, weil es letztlich auch um die Landtagswahl im Mai 2022 gehe, und darum, in Kiel weiter in Regierungsbeteiligung zu bleiben. Die Aussichten seien nach einer Durststrecke wieder gut – und 15 oder 16 Prozent durchaus erreichbar. „In der Pandemie ist den Menschen klar geworden, dass das Gut Freiheit in der Pandemie jeden Tag neu errungen werden muss“, sagt Kubicki. Dafür sorgten die Freien Demokraten. „Freiheit und Rechtsstaatlichkeit gehören zusammen.“

„Söder ist ein kleines Licht“

Mit einem Mann geht Kubicki hart ins Gericht. Markus Söder, ein Leuchtturm? „Er ist ein kleines Licht. Und ich weiß, dass Daniel Günther sagen würde, er sei kein kleines Licht, sondern ein Armleuchter.“ Am Ende komme es aber nicht darauf an, was Söder wolle, sondern was die Verfassung sage. Merkel bezeichnet der FDP-Spitzenpolitiker indirekt als Gouvernante. „Der schlechteste Ratgeber ist Angst, der beste Ratgeber ist Mut.“

Ab Platz 2 gibt es Kampfkandidaturen

Die folgenden Plätze sind hart umkämpft. Die Bundestagsabgeordnete Gyde Jensen (31), Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte, wird auf Platz 2 gewählt. Sie betont einerseits ihren Akzent auf Außenpolitik mit entsprechenden Kontakten in den Nahen und Fernen Osten, andererseits ihre Heimatverbundenheit. Englisch und Französisch? Sie spreche Plattdeutsch, sagt sie, und hält in der folgenden Minute ihre Rede entsprechend. Die bevorstehende Bundestagswahl bezeichnet sie als „historische Chance“.

Aschenburg-Dugnus landet auf Platz 3

Die Strander Bundestagsabgeordnete Christine Aschenberg-Dugnus (61) unterliegt auf Platz 2, sichert sich in einer weiteren Kampfabstimmung aber knapp Platz 3. Sie hatte sich in den vergangenen Monaten bundesweit als Gesundheitspolitikerin bekannt gemacht. „Grundrechte kann man nicht in den Dauerlockdown schicken“, sagt sie in Neumünster.

Auf Platz 4 landet Maximilian Mordhorst, der Chef der Jungen Liberalen.

Garg verweist auf Schleswig-Holsteins Erfolge

„Es sind Grund-und Freiheitsrechte, die zum Gesundheitsschutz der Menschen eingeschränkt wurden, hatte Landeschef Heiner Garg, der Gesundheitsminister, eingangs gesagt. Schleswig-Holstein sei wieder einmal das einzige Bundesland mit einer Inzidenz unter 100 und weise auch bei anderen Parametern günstigere Zahlen auf als andere. Gut jeder fünfte Schleswig-Holsteiner habe inzwischen seine erste Impfung erhalten. Garg kritisierte insbesondere die Debatte um eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes: „Bei aller Demut und Ruhe: Ich brauche weder von Angela Merkel noch von Markus Söder Ratschläge. Ich brauche endlich mehr Impfstoff.“ Ausgangssperren bezeichnete Garg als unverhältnismäßig und verfassungswidrig. Die FDP werde im Zweifel in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde einreichen.

Wie realistisch ist ein Wahlergebnis von 15 Prozent? „So volatil war die Lage seit Gründung der Bundesrepublik nicht mehr“, sagt Landtagsfraktionschef Christopher Vogt. „Wir könnten es schaffen. In die nächste Regierung kommen wir nur mit einem starken Ergebnis.“