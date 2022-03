Kiel

Drastisch steigende Energiepreise versetzen Landespolitiker in Schleswig-Holstein in Alarmbereitschaft. Binnen einer Woche hat sich Diesel nach Angaben des ADAC im bundesweiten Mittel um knapp 40 Cent pro Liter verteuert. Am Mittwoch kostete ein Liter in Kiel 2,29 Euro. Ähnlich war der Anstieg beim Benzin: Für einen Liter Super E10 mussten Autofahrer in der Landeshauptstadt 2,23 Euro bezahlen– im bundesweiten Mittel 27,6 Cent mehr als vor Wochenfrist.

Auslöser ist der Krieg in der Ukraine und die daraus folgende Entwicklung am Rohölmarkt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mahnte die Bundesregierung, dass der geplante Zuschuss an einkommensschwache Haushalte nicht ausreiche. Auch Normalverdiener müssten entlastet werden.

„Die Energiepreissituation darf sich nicht zu einer neuen sozialen Frage entwickeln“, sagte Günther. Er forderte eine befristete Senkung der Steuern auf Energie sowie eine Verringerung der Umsatzsteuer auf Strom, Erdgas und Kraftstoffe. Dass die EEG-Umlage schneller auslaufen und die Pendlerpauschale erhöht werden sollen, bezeichnete er als notwendig.

Insbesondere Menschen auf dem Lande seien aufs Auto angewiesen. Darüber hinaus regte Günther die Einführung eines regulierten Industriestrompreises an, um Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten. An diesem Freitag trifft Günther in Kiel Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum energiepolitischen Gespräch.

Koch (CDU): „Der Staat darf kein Kriegsgewinnler sein“

Breite Unterstützung findet der Ministerpräsident in der CDU-Landtagsfraktion. Deren Chef Tobias Koch forderte eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe wie Benzin und Diesel sowie Heizöl von derzeit 19 auf sieben Prozent bis zum Jahresende 2022.

Was während der Pandemie gelungen sei, müsse auch während des Ukraine-Kriegs möglich sein. Das gelte umso mehr, als die öffentliche Hand an den Steuern auf höhere Energiepreise kräftig mitverdiene. „Der Staat darf kein Kriegsgewinnler sein“, sagte Koch.

SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller sprach sich für eine Verdopplung des Heizkostenzuschusses aus, warf Unionspolitikern zugleich aber vor, ausgerechnet Entlastungen für einen Preisanstieg zu fordern, den sie durch die Diskussion über einen Importstopp russischer Energie mitverursacht hätten. „Mit Blick auf Versorgungssicherheit und Energiepreise bin ich gegen einen Importstopp.“

Zugleich betonte Losse-Müller, dass eine Senkung der Stromsteuer der beste Weg sei, um Anreize zum Umstieg auf Elektromobilität und den Einbau von Wärmepumpen zu schaffen. Im Übrigen solle das Land schleunigst Familien entlasten, indem es die Kitagebühren abschaffe, die Mietpreisbremse wieder einführe und die Grunderwerbssteuer senke.

Unterdessen hat sich Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) offen für eine vorübergehende Steigerung der Ölförderung auf der deutschen Plattform Mittelplate in der Nordsee ausgesprochen. „Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine bin ich überzeugt, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollten, den Bezug von Energieträgern aus Russland zu reduzieren und durch andere Quellen zu decken“, sagte er.