Die Einbrüchszahlen steigen wieder

Besonders betroffen waren im Oktober die Kreise Stormarn, Pinneberg und Rendsburg-Eckernförde mit 44, 44 und 41 Taten. Insgesamt seien jedoch in den ersten zehn Monaten seit Jahresbeginn die Zahlen mit 3208 Fällen niedriger als in den vergangen fünf Jahren (2018: 3621, 2017: 4060, 2016: 5324, 2015: 6283, 2014: 5065), so die Polizei. Für ein Flächenland seien diese jedoch verhältnismäßig hoch.

Die gab einige Hinweise, wie sich Bürger vor Einbrechern schützen können: Es gelte mit Licht den Eindruck zu vermeiden, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt sind. Sicherungen an Fenstern und Türen könnten ebenfalls helfen.

Keine Gelegenheiten geben und wachsam sein

Außerdem gelte keine Gelegenheiten mit offenen Türen oder Fenstern und Abwesenheit zu schaffen. Wachsamkeit, auch in der Nachbarschaft, sei eine Tugend, die ebenfalls abschrecke. Verdächtige Beobachtungen könnten unter 110 gemeldet werden.

Die Polizei wies darauf hin, dass die aktuellen Zahlen noch von der endgültigen polizeilichen Kriminalstatistik abweichen können, da sie lediglich vorläufig erhoben wurden.

