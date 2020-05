Keine Vatertagstouren im Freundeskreis

Kiel

Das teilte das Landespolizeiamt am Montagnachmittag mit. "Die Polizei ruft eindringlich dazu auf, auch am Himmelfahrtstag die geltenden Vorschriften zu beachten", sagte Sprecher Torge Stelck, "Bollerwagentouren im Freundeskreis, exzessiver Alkoholkonsum und Gruppenansammlungen gehören nicht dazu!"

Sollten die Beamten dennoch einschreiten müssen, droht die Polizei schon jetzt mit Anzeigen, Platzverweisen oder gar vorläufigen Festnahmen. Die Behörde wolle sich taktisch aufstellen, um sowohl bei Verstößen gegen die Corona-Verordnung als auch bei Ruhestörungen einzuschreiten.

460 Beamte zusätzlich im Dienst an Himmelfahrt

Daher werden die Polizeidirektionen aufgestockt, auch die Wasserschutzpolizei wird mit etlichen Beamten im Dienst sein und die Bereitschaftspolizei komme unterstützend hinzu. "Insgesamt planen wir zum jetzigen Zeitpunkt mit einer zusätzlichen Verstärkung in einer Größenordnung von rund 460 Einsatzkräften", sagte Stelck.

Örtliche Schwerpunkte seien aber nicht die touristischen Hotspots, sondern eher Treffpunkte der Einheimischen wie der Einfelder See in Neumünster, der Segeberger See und der Hafen Kollmar.

Dennoch kündigte die Polizei an, auch an den touristischen Zentren präsent zu sein und die kommunalen Ordnungsämter bei Bedarf vor Ort zu unterstützen.

Bisher ist die Lage aus Sicht der Polizei trotz aller bisherigen Lockerungen ruhig und stabil. Die Bürger hielten sich zumeist an die Corona-Regeln. Wenn es Verstöße gab, dann überwiegend gegen die Abstandsregeln.

