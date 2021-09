Kiel

In Schleswig-Holstein sollen Verkehrssünder künftig gleich in der Polizeikontrolle ihr Verwarngeld per Handy zahlen können. Das bestätigte das Innenministerium auf Anfrage. Bis Ende 2022 soll die Spezial-App (mehr als 250 000 Euro) auch im Rahmen des behördlichen Verwarngeld-Verfahrens zum Einsatz kommen.

„Digitales Bezahlen ist heute im Geschäftsverkehr Standard, weil es Verfahren enorm vereinfacht“, betonte Innen-Staatssekretär Torsten Geerdts (CDU). „Die neue Bezahlfunktion ist ein ganz praktisches Beispiel von vielen, wie die Ausstattung unserer Polizistinnen und Polizisten mit digitalen Endgeräten allen Beteiligten die Arbeit erleichtern wird.“

Staatssekretär im Innenministerium: Digital ist Standard

Im Visier hat Geerdts zum Beispiel die rund 160 000 Verkehrssünder, die von der Polizei etwa als Raser oder Gurtmuffel angehalten werden. Die Beamten sollen das Verwarnungsgeld dann über ihr Dienst-Smartphone als QR-Code darstellen und die Sünderinnen und Sünder über deren Handy-Bank-App papierlos abkassieren können. Das Ministerium geht von jährlich mehreren Zehntausend digitalen Inkasso-Fällen aus.

Verkehrsdelikt: Digitales Inkasso ist freiwillig

Die digitale Strafaktion ist freiwillig und an zwei Voraussetzungen geknüpft. Die Autofahrerinnen und Fahrer müssen auf die mögliche schriftliche Anhörung (Widerspruchsverfahren) verzichten und nur ein kleineres Verkehrsdelikt (geringfügige Ordnungswidrigkeit) begangen haben. Dazu zählen etwa der vergessene Anschnallgurt (30 Euro) oder geringe Geschwindigkeitsüberschreitungen (bis 55 Euro).

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Echte Bleifüße, die mehr als 21 Stundenkilometer zu schnell und damit in den Punkte-Rängen sind, können die Verkehrssünde nicht einfach per Handy aus der Welt schaffen. „Wenn es ‚Punkte’ gibt, kommt die Post vom Kreis oder der kreisfreien Stadt“, betonte ein Ministeriumssprecher. Für solche Fälle sei die Spezial-App nicht gedacht.

Polizisten erhalten dienstliche Smartphones mit der App

Parallel zur Entwicklung der App soll die Ausrüstung der Polizei mit Smartphones vorangehen. Derzeit haben erst gut 1000 Beamte ein Dienst-Handy. In einem zweiten Schritt will das Ministerium auch die Verfahren für die jährlich mehr als 600 000 Fahrerinnen und Fahrer vereinfachen, die bisher etwa als Raser ihren Verwarngeld-Bescheid von der zentralen Ordnungswidrigkeitenstelle der Polizei in Neumünster erhalten. Betroffene dürfen bereits heute ihre Stellungnahme online abgeben und sollen künftig auch digital zahlen können.

Von Ulf Christen