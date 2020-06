Schüler und Lehrer mehrerer Schulen treffen sich aktuell wohl eher selten, hatte in Rendsburg aber einen guten Grund: Bei der Preisverleihung der "Schule des Jahres" wurde die Flensburger Käte-Lassen-Gemeinschaftsschule zum Sieger gekürt, der zweite Platz ging an das RBZ Wirtschaft in Kiel.