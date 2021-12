Kiel

Der Haushaltsentwurf für das Wahljahr 2022 ist beim Landesrechnungshof Schleswig-Holstein (LRH) durchgefallen. Im Gespräch mit unserer Zeitung rügt LRH-Präsidentin Gaby Schäfer den mangelnden Sparwillen der Regierung, das Anheuern immer neuen Personals sowie eine geplante Extra-Rücklage.

„Die Regierung macht alles auf Pump und streicht nirgendwo etwas“, kritisiert Schäfer. Die Steuereinnahmen hätten fast schon wieder das Niveau des Vor-Corona-Rekordjahres 2019 erreicht. Dennoch komme die Regierung nur mit hohen neuen Schulden über die Runden. Das Gesamtdefizit beträgt 2022 weit mehr als zwei Milliarden Euro. Allein die Schlussrate für die der HSH-Nordbank-Altlast beläuft sich auf 1,5 Milliarden Euro.

Landesrechnungshof kritisiert: Regierung heuert immer mehr Personal an

Ein dicker Dorn im Auge ist Schäfer der rasante Personalaufwuchs. So will die Regierung im kommenden Jahr 450 neue Stellen schaffen. Schwerpunkte sind die Schulen und die Polizei. Schon in diesem Jahr kamen 1199 neuen Stellen dazu. Auch in anderen Bereichen fällt auf, dass die Regierung draufsattelt und nicht spart. Schäfer fordert deshalb eine „konsequente Ausgabendisziplin“.

Geradezu empört ist der LRH über den Versuch der Regierung, sich zusätzlich zu der ohnehin geplanten Kreditaufnahme einen Extra-Ausgabetopf zuzulegen. Der Trick laut LRH: Das Haushaltsbegleitgesetz soll so geändert werden, dass die Regierung überschüssige Mittel aus dem laufenden Haushaltsjahr nicht wie geplant zur Reduzierung der Kredite oder Notkredite verwenden muss, sondern die Gelder ins kommende Jahr übertragen und ausgeben kann.

LRH-Präsidentin Gaby Schäfer: Landeregierung missbraucht Krisenkredite

Die Regierung wolle sich eine Reserve zulegen, bemängelt Schäfer. „Notlagenbedingte Kredite dürfen im jeweiligen Haushaltsjahr nur in der Höhe aufgenommen werden, in der sie auch zur Finanzierung der Maßnahmen zur Bewältigung der Krise erforderlich sind.“ Daraus folge, dass ungeplante Verbesserungen im Haushaltsvollzug – entweder durch höhere Einnahmen oder geringere Ausgabebedarfe – für eine Verringerung des Notkredits zu verwenden seien. „Mit dem Haushaltsbegleitgesetz plant die Landesregierung aber das genaue Gegenteil: Sie will am Jahresende nicht verausgabte Mittel einer Rücklage zuführen und damit für die Folgejahre reservieren“.

Um welche Summe es geht, wird erst Ende des Jahres feststehen. Klar ist aber bereits, dass die Regierung coronabedingt etwa weniger reist und sich nicht nur einige Bauprojekte verzögern. Insider gehen deshalb davon aus, dass es am Ende vielleicht um 100 bis 200 Millionen Euro geht, die der LRH für den Kredit- sowie Schuldenabbau 2021 und die die Regierung für bereits geplante Zusatzausgaben (für Hochschulen bis zur Fluthilfe) 2022 verwenden will.

Finanzexperten unterstützen Rechnungshof

Rückendeckung bekommt der LRH von Finanzexperten. Der unabhängige Beirat des Stabilitätsrats, der den Finanzministern von Bund und Ländern zur Seite steht, schlug sich in seiner jüngsten Sitzung auf die Seite der Rechnungsprüfer. „Soweit sich die in den Planungen von Bund und Ländern für 2021 eingestellten Mittel als nicht mehr erforderlich herausstellen, müsste die Verschuldung entsprechend geringer ausfallen“, teilte der Beirat mit. Begründung: „Es wäre nicht zu rechtfertigen, wenn Haushaltspuffer aus den Planungen für andere Zwecke eingesetzt würden (etwa zur Reservebildung für Folgejahre).“

