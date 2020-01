Liebing wechselt in die Wirtschaft

Die Eltern des in der "Roland Oase" in Bad Bramstedt ertrunkenen Yad (6) fechten die Freisprüche für die Kita-Betreuerinnen an. Der Prozess gegen drei Kindergärtnerinnen um fahrlässige Tötung wird am Landgericht Kiel neu aufgerollt, die Freisprüche für die Bademeister sind rechtskräftig