Neues Tauziehen um die Pflegekammer

Kiel. Dieses Gespräch hat es in sich. Im Kieler Landeshaus treffen sich Donnerstagvormittag Vertreter der Regierungskoalition von CDU, Grünen und FDP mit der Spitze der Landespflegekammer. Es geht nicht nur darum, ob die Kammer vom Land eine Drei-Millionen-Euro-Anschubfinanzierung annehmen soll – um den Preis, ihre 27000 Mitglieder grundsätzlich über ihren Fortbestand abstimmen zu lassen. Es geht auch darum, eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden und die Kammerautonomie zu wahren. Im Gepäck haben die Kammervertreter deshalb heute auch einen Alternativvorschlag. Draußen vor der Tür wollen derweil die Gegner einer Pflichtmitgliedschaft demonstrieren.

Zur Unterstützung hatte die Landespflegekammer heute eigentlich den Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege, Andreas Westerfellhaus ( CDU), mitbringen wollen, der vor allem den kritischen Nord-Parteifreunden die Leviten lesen sollte. Westerfellhaus hatte sich in der Vergangenheit für die Gründung einer Bundespflegekammer eingesetzt und die Vertreter der Pflegeberufe mehrfach aufgefordert, sich besser zu organisieren. Dass sich Schleswig-Holstein mit einer Landeskammer auf den Weg gemacht habe, sei doch höchst erfreulich. Sein Sprecher bestätigte gestern jedoch, dass Westerfellhaus nach einem Anruf aus dem Landeshaus abgesagt habe. „Er bedauert die Absage, weil er sich gern über die Hintergründe informiert hätte.“

CDU-Vize Katja Rathje-Hoffmann bestätigte, mit ihrem Parteifreund telefoniert zu haben. „Was die Bundesregierung bei uns will, wenn wir über einen Beschluss des Landtags sprechen, erschließt sich mir nicht.“ Mit den drei Millionen Euro Landesunterstützung solle die Kammer die Chance erhalten, sich bei den Mitgliedern zu etablieren und ihre Vorteile zu beweisen. „Das ist ihr bisher nicht gelungen.“ Eine Urabstimmung sei nach wie vor zwingend notwendig. „Dass die finanzielle Lage der Kammer schwierig ist, wundert mich nicht. Da sie aktuell noch immer über keine Einnahmen verfügt, dürften die Schulden größer geworden sein.“

FDP äußerte sich „irritiert“

Kammer-Sprecher Jan Dreckmann sagte am Mittwoch, dass sich das Präsidium bei der Kammerversammlung mittlerweile zwei Optionen gesichert habe. Möglich wäre demnach die Annahme der Anschubfinanzierung, ohne Weiteres aber auch eine Ablehnung. In diesem Fall würde die Kammer ihre Regelung der Selbstauskunft abschaffen: Bisher müssen die Mitglieder als Grundlage für den Pflichtbeitrag die Einkünfte offenlegen – bloß, dass dieser Forderung in der Vergangenheit erst ein Bruchteil gefolgt ist. Stattdessen könnte auf Basis eines Durchschnittseinkommen von 35000 Euro von allen Mitgliedern ein pauschaler Jahresbeitrag über 119 Euro erhoben werden – rückwirkend für 2019, zahlungspflichtig auf einen Schlag. Nach Angaben des Sprechers hat die Kammer bislang keine Beiträge eingezogen. Ohne Einnahmen, sei es vom Land oder von den Mitgliedern, wäre zum September die Liquidität gefährdet.

Neben der SPD (deren Abgeordnete Birte Pauls sich gestern zurückhielt, um „das Gespräch nicht zu belasten“) sind es vor allem die Grünen, die sich stets für eine Pflegekammer als Lobbyorganisation eingesetzt hatten. „Unser Ziel bleibt ein Kompromiss, der die Interessen der Pflegekräfte in den Vordergrund stellt“, sagte die Abgeordnete und Gesundheitspolitikerin Marret Bohn. „Wir sind innerhalb der Koalition im Gespräch und werden auch Gespräche mit dem Präsidium der Pflegekammer führen.“

Ihr FDP-Koalitionspartner Dennys Bornhöft äußerte sich dagegen „irritiert“. „Es gibt einen Landtagsbeschluss, an den sich die Vertreter der Kammer nicht halten“, lautete sein Vorwurf. „Es kann nicht sein, dass die Kammer plötzlich doch die drei Millionen Euro vom Land haben will, aber dafür eigene Bedingungen aufstellt.“ Für die FDP stehe fest, dass es die Anschubfinanzierung nur dann geben könne, wenn die Kammer zu Beginn des nächsten Jahres eine Vollbefragung der Mitglieder über den Erhalt der Kammer durchführe.

