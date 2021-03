Kiel/Altenholz

Dirk Schrödter, Chef der Staatskanzlei, und Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport, haben eine Absichtserklärung unterzeichnet. Noch im Frühjahr soll die Zusammenarbeit vertraglich vereinbart werden und beginnen.

Die Idee: Den Mitarbeitern werden externe Coworking-Spaces als alternative Arbeitsorte für mobiles Arbeiten angeboten, die sie in Zusammenarbeit mit Dataport testen können. Dabei handelt es sich um Büros, die bereits mit Infrastruktur wie Internetanschluss, Drucker und Beamer ausgestattet sind und sich zeitweise mieten lassen.

Dataport nutzt bereits Coworking-Space "Gettwork" in Gettorf

So kommen Menschen unterschiedlicher Berufsgruppen zusammen. Im Idealfall profitieren sie gegenseitig von ihren Ideen. Der Trend ist auch in Schleswig-Holstein inzwischen verbreitet. In Kiel hat sich etwa das "Fleet 7" etabliert, das an der Fleethörn 7 rund 2000 Quadratmeter Platz für eine junge Gründer-Community bietet.

Aber auch die Gemeinde Gettorf betreibt in Zusammenarbeit mit der Initiative Coworkland ihr "Gettwork" im Ortskern. Dort sammelt Dataport bereits Erfahrungen, denn der IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung hat acht der 24 Arbeitsplätze fest gemietet.

Diese Expertise will nun auch das Land Schleswig-Holstein nutzen und mehr moderne Arbeitsweise bieten. "Das Land greift diese innovativen Trends gern auf, sei es im Bereich der Digitalisierung oder im Bereich einer neuen Arbeitskultur. Wir bereichern damit unser Angebot attraktiver Arbeitsbedingungen für unsere Beschäftigten", sagt Dirk Schrödter, Chef der Staatskanzlei.

Land Schleswig-Holstein will Öffentlichen Dienst attraktiver machen

"Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass es sinnvolle Alternativen zur klassischen Büroarbeit gibt. Coworking-Spaces als sprichwörtlicher dritter Ort vereinen viele Vorteile von Büro- und Heimarbeitsplatz", sagt Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport. "Dataport kennt die Anforderungen der Verwaltung an ihre Arbeitsplätze und ist der richtige Partner, um gemeinsam mit ihr das Arbeiten der Zukunft zu gestalten."

Das Arbeiten in von verschiedenen Arbeitgebern genutzten Gemeinschaftsbüros wird den Landesbediensteten 2021 zunächst probeweise ermöglicht. Dataport soll die Rahmenbedingungen schaffen und die Coworking-Arbeitsplätze den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der schleswig-holsteinischen Landesverwaltung über externe Betreiber bereitstellen.

Mit der Option, mobil zu arbeiten, möchte das Land Schleswig-Holstein die Attraktivität des Öffentlichen Dienstes stärken, heißt es in einer Mitteilung. "Wohnortnahe CoWorking-Spaces bieten insbesondere jenen Beschäftigten eine Alternative, denen räumliche oder technische Ressourcen für die Heimarbeit fehlen, oder die nicht auf den sozialen Austausch in einer Bürogemeinschaft verzichten möchten."