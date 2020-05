24-Jähriger nach Messerangriff in Haft

Nach einem Messerangriff eines 24-Jährigen auf einen gleichaltrigen Mitbewohner in der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Boostedt ist der Verdächtige in Untersuchungshaft. Die Polizei Bad Segeberg und Staatsanwaltschaft Kiel teilten mit, dass die Ermittler von einer versuchten Tötung ausgehen.