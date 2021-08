Kiel

Es ist Wochenende, die Sonne scheint. Zeit, um auf der Terrasse zu entspannen. Wenn da nur nicht die fetten Rauchschwaden wären, die von einem der Nachbargrundstücke herüberziehen, weil schon wieder jemand seinen Grünschnitt verbrennt. Was viele offenbar nicht wissen: In Schleswig-Holstein ist das nicht mehr erlaubt. Laub, Geäst und Kleinholz müssen entweder auf den eigenen Kompost wandern oder zum nächsten Wertstoffhof gebracht werden.

Was ist neu?

Bislang galt in Schleswig-Holstein die Verordnung von 1990, wonach Grünabfälle fast ohne Einschränkung verbrannt werden durften. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes sieht jedoch vor, dass Abfälle – nicht nur jene aus dem Garten – verwertet statt entsorgt werden sollen. Grünabfälle zu verbrennen, ist somit verboten. Schleswig-Holstein hat das bereits im Mai mit der sogenannten Pflanzenabfallverordnung in Landesrecht umgesetzt. Das Verbot gilt grundsätzlich für alle Gartenbesitzer – genauer gesagt: für alle Privatpersonen, die „im baulichen Innenbereich“, also in Dörfern oder Städten, wohnen, wie es das Umweltministerium formuliert.

Welche Ausnahmen gibt es?

Ausnahmen von dieser Regel gibt es durchaus. So gilt das Verbot nicht für Baumschulen und Gärtnereien. Und auch landwirtschaftliche Betriebe sind davon befreit. Denn: Die Bauern in Schleswig-Holstein kümmern sich um die Knicks. Ihre Grünabfälle stammten hauptsächlich aus der Pflege der insgesamt rund 60.000 Kilometer langen Wallhecken, erklärt Kirsten Hess, Sprecherin des Bauernverbands Schleswig-Holstein. Das dünne Geäst, das dabei anfalle, zu Recyclinghöfen zu transportieren, sei „weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll“. Das Umweltministerium begründet die Ausnahme damit, dass es für Gewerbebetriebe wie Baumschulen und Landwirtschaftsbetriebe aufgrund der Art oder Menge der Grünabfälle an oft weit entfernten Orten wirtschaftlich nicht zumutbar sei, den langen Weg zum Wertstoffhof auf sich zu nehmen.

In bestimmten Fällen können auch Privatpersonen auf diese Begründung zurückgreifen. Im sogenannten Außenbereich dürfen auch sie ihren Grünschnitt verbrennen, wenn eine „andere Entsorgung technisch unmöglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist“, heißt es vom Umweltministerium. Das bedeutet allerdings nicht, dass jeder Besitzer eines Resthofes einfach ein Feuer entzünden kann. „Erst wenn die Kosten in einem deutlich erkennbaren Missverhältnis zum Nutzen der Überlassung stehen, könnte eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit bestehen“, erklärt das Ministerium. Wie hoch die Kosten und wie niedrig der Nutzen für diese Rechnung ausfallen müssten, muss im Einzelfall geklärt werden.

Wichtig: Private Lagerfeuer und Brauchtumsfeuer bleiben von der neuen Verordnung unberührt und sind somit weiter erlaubt.

Wohin mit dem Grünschnitt?

„Die Verordnung trifft genau unser Credo“, sagt Thomas Kleinworth, Geschäftsführer des Landesverbands Schleswig-Holstein der Gartenfreunde. Die Kleingartenvereine des Landes hätten sich schon lange auferlegt, auf das Verbrennen von Grünabfällen zu verzichten. Und wo bleiben die Kleingärtner mit dem Grünschnitt? „Die Kompostierung ist die gängigste Art“, sagt Kleinworth. Aber auch das Schreddern und anschließende Mulchen sei eine Variante, den Grünschnitt zu entsorgen, wenn die Biotonne voll ist. Kleinworth stellt noch eine andere Möglichkeit in den Raum: Totholzhecken bauen.

Gartenbesitzer, für die diese Arten der Entsorgung nicht infrage kommen, können ihren Grünschnitt auf einen Wertstoffhof bringen. In Kiel nimmt der Abfallwirtschaftsbetrieb das Laub und Geäst gegen eine Gebühr (zwölf Euro pro Kubikmeter) an und bringt den Grünschnitt zum Kompostieren, wo wieder Erde daraus gewonnen wird. Einen größeren Andrang als zuvor habe es seit Inkrafttreten der Verordnung bislang allerdings nicht gegeben, sagt ABK-Sprecher Rolf Eichholz.

Was droht bei Verstößen?

Wer trotz der Verordnung seinen Grünschnitt im Garten verbrennt oder ihn in der freien Natur entsorgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Deshalb müssen Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer mit einer Geldstrafe rechnen, wenn sie sich nicht an das Verbot halten. Die Kreise kontrollieren, ob das Verbot eingehalten wird.

Welche Kritik gibt es?

Mit dem Verbot sind indes nicht alle glücklich. So hatte sich der Gemeindetag Schleswig-Holstein dafür ausgesprochen, die alten Verbrennungsmöglichkeiten beizubehalten, erklärt Jörg Bülow, Vorstand und Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetags. „Insbesondere im ländlichen Raum sind die Anfahrtswege zu Recyclinghöfen zum Teil sehr weit“, erklärt Bülow. Außerdem seien manche Grundstücke zu groß, um alle pflanzlichen Abfälle in der Biotonne oder über die Schnittgutabfuhr zu entsorgen. Er rechne damit, dass mehr Grünabfälle illegal in der freien Natur entsorgt würden.

Diese Befürchtung bestätigen die Landesforsten. „Das Entsorgen von Gartenabfällen ist ein immer wiederkehrendes Problem in allen Förstereien“, erklärt Sprecher Ionut Huma. „Viele Gartenbesitzer nehmen an, dass Gartenabfälle Natur seien und problemlos verrotten würden.“ Dabei stelle Grünabfall in mehrfacher Hinsicht eine Gefahr für den Wald dar: Bei der Zersetzung werde die Nährstoffzusammensetzung des Bodens gestört, durch Nitratablagerungen könne die Wasserqualität beeinträchtigt werden. Außerdem könne illegal abgeladener Grünschnitt Pflanzenkrankheiten in den Wald bringen und nicht heimische Pflanzen könnten jene, die hier beheimatet sind, verdrängen – wie zum Beispiel der Riesen-Bärenklau.

Eine weitere Sorge äußert Haus und Grund-Vorsitzender Alexander Blažek. „Den Ansatz, die Umwelt zu schonen, finden auch wir richtig“, räumt er ein. Aber: „Wir fürchten, dass viele nicht von dem Verbot wissen, der Nachbar aber besser informiert ist und zum Denunzianten wird.“ Das Verbrennungsverbot als Quelle von Nachbarschaftsstreits also. Außerdem stelle sich die Frage: „Ist es ökologischer, wenn alle Bewohner einer Wohnsiedlung mit Auto und Hänger zum Recyclinghof und zurück fahren?“