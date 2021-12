Kiel/Segeberg

Sechs Tatorte, weiträumig auf Schleswig-Holstein verteilt – das sorgte für Verwirrung bei den Strafverfolgern. Welche Behörde war zuständig für die Einbrüche im Herbst 2020? Mangelnde Abstimmung zwischen den Staatsanwaltschaften in Itzehoe und Kiel verursachte eine Justizpanne, die am Mittwoch den Prozess gegen drei mutmaßliche Serieneinbrecher überraschend ausbremste.

Eigentlich sollten nach Verlesung der Tatvorwürfe die in U-Haft sitzenden Angeklagten gehört werden. Sieben Zeugen waren geladen, um zu den Einbrüchen unter anderem in Henstedt-Ulzburg, Großenaspe (Kreis Segeberg), Schönberg (Kreis Plön), Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel auszusagen. Sie wurden ungehört wieder nach Hause geschickt oder abgeladen.

Denn einer der Anklagepunkte, die von der Kieler Staatsanwältin verlesen wurden, war zuvor bereits von ihren Kollegen in Itzehoe ohne weitere Auflagen eingestellt worden. „Das habe ich noch nicht gehabt“, bekennt der Vorsitzende Carsten Tepp, als ihm Strafverteidiger Tino Brechmann die betreffende Akte seines Mandanten wie eine Trumpfkarte überreicht.

Gleich zwei Staatsanwaltschaften wurden tätig

Welche rechtlichen Konsequenzen hat die doppelte Bearbeitung des Einbruchs in der 2800-Einwohner-Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg)? Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Ergebnis: Ein Kripobeamter in Pinneberg hatte im März seine Ermittlungsergebnisse an beide Staatsanwaltschaften übersandt. Beide wurden tätig. Nun will die Kammer die Zuständigkeiten prüfen.

Neben der Landeshauptstadt Kiel waren von der Einbruchsserie im Herbst 2020 vier Landkreise betroffen. Sollten die Täter die Taktik verfolgt haben, der Polizei die Arbeit zu erschweren? Seit März sitzen die drei türkischen Angeklagten in U-Haft. Die 22- bis 25-Jährigen haben keinen festen Wohnsitz und wollen zur Sache schweigen.

Prozess verlängert sich durch die Panne

Die Strafkammer vertagt sich auf den 6. Dezember. „Sind’s gute Kind? Sind’s böse Kind?“ Auch am Nikolaustag wird sich das Gericht nicht nur der Knecht-Ruprecht-Frage aus dem Gedicht von Theodor Storm widmen können. Wegen der Zuständigkeitspanne verlängert sich der Prozess. Die Kammer hat bereits einen zusätzlichen Verhandlungstag eingeplant.

Viel Aufwand, wenig Ertrag: Laut Anklage fanden die Täter am 15. Oktober vergangenen Jahres in einem Haus in Henstedt-Ulzburg nur ein Luftgewehr. Am Tag zuvor stahlen sie aus einem Einfamilienhaus in Großenaspe zwei Armbanduhren. In einem weiteren Fall verletzte sich einer der Täter beim Einschlagen einer gläsernen Eingangstür.

Ihre letzte und wohl traurigste Beute machten sie in Molfsee bei Kiel: eine defekte Armbanduhr mit abgebrochenem Zeiger.