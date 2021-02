Kiel

Gleichzeitig beantragte die Staatsanwältin die Unterbringung des Angeklagten in der forensischen Psychiatrie. Dass der laut Gutachten eines Sachverständigen unberechenbare Täter auch künftig eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, sieht auch Strafverteidiger Ralf Stelling so. Er befürwortet die Unterbringung seines Mandanten in der geschlossenen Einrichtung in Neustadt (Kreis Ostholstein), hält ihm jedoch einen freiwilligen Rücktritt vom Tötungsversuch zugute.

Weil der Angeklagte rechtzeitig von der schwer am Kopf verletzten 21-Jährigen abgelassen habe, sei er nur wegen gefährlicher Körperverletzung zu verurteilen, folgerte Stelling. Ein konkretes Strafmaß schlug der Rechtsanwalt nicht vor. Die Schwurgerichtskammer folgte seinem Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit während des psychiatrischen Gutachtens und der Plädoyers. Zur Urteilsverkündung sind Medien und Publikum zugelassen.

Kurz nach der Hammer-Attacke stellte sich der 24-Jährige

Der Angeklagte schwieg während der dreitägigen Beweisaufnahme zu der Sache. Der bis dahin unauffällige Mann hatte sich kurz nach dem Vorfall der Polizei gestellt und zur Tat bekannt. Wie berichtet schlug er während der Dienstzeit plötzlich mit einem 440 Gramm schweren Hammer wuchtig auf den Hinterkopf seiner Kollegin ein. Zuvor soll er die Frau im Internet hundertfach gegoogelt und in sozialen Medien ausgespäht haben.

Der Altenpfleger hatte seit Herbst 2015 in der Einrichtung im Kreis Segeberg gearbeitet. Zum Tatmotiv äußerte er sich nicht. Ein Gutachter bescheinigte ihm eine gestörte Persönlichkeit mit autistischen und schizoiden Zügen. Der Angeklagte selbst will sich zur Tatzeit „wie in Rage gefühlt und in den Augen des Opfers wiedererkannt“ haben, offenbarte er kurz nach dem Vorfall einem Polizeibeamten.

Angeklagter lebt zurzeit in geschlossener Abteilung

Staatsanwältin und Verteidiger sind sich einig, dass der Angeklagte im Zustand verminderter Schuldfähigkeit handelte. Jetzt muss die Schwurgerichtskammer entscheiden, ob er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Kurz nach dem Vorfall wurde er vorläufig in einer geschlossenen Abteilung der Ameos-Klinik in Neustadt untergebracht.