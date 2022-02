Sie meldeten sich bei Verkäufern von Wohnmobilen zur Probefahrt an, steckten heimlich einen Originalschlüssel ein und holten damit nachts die bis zu 50 000 Euro teuren Fahrzeuge vom Hof. Am Montag legten vier Mitglieder der in Schleswig-Holstein und Hamburg aktiven Diebesbande umfassende Geständnisse ab.