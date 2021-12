Kiel/Segeberg

Wegen schweren Bandendiebstahls, Wohnungseinbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung hat das Kieler Landgericht gestern zwei türkische Staatsbürger zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Im Prozess hatten die Angeklagten insgesamt sieben Taten eingeräumt. Zwei Einbrüche in Großenaspe (Kreis Segeberg) und Kiel-Mettenhof blieben im Versuch stecken.

Ein 24-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz muss für vier Jahre in Haft. Sein 25-jähriger Komplize aus Kiel, der wegen eines Bandscheibenvorfalls seinen Job als Paketzusteller verloren hatte, wurde zu drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Beide Angeklagte müssen nach Verbüßung der Haft mit ihrer Ausweisung rechnen.

Angeklagte standen zur Tatzeit finanziell unter Druck

Der ehemalige Postler hatte sich vom Hauptangeklagten zum Mitmachen als Fahrer überreden lassen, so das Urteil der 5. Strafkammer. Gegen weitere Mittäter wird noch ermittelt. Beide Angeklagte standen zur Tatzeit finanziell unter Druck. Strafmildernd fielen ihre Geständnisse und die Entschuldigung bei zwei Opfern ins Gewicht.

Die Staatsanwaltschaft hatte für beide Männer sechs Jahre und acht Monate Haft gefordert. Ins deutlich mildere Strafmaß der Kammer floss ein weiterer Fall in Sachsen-Anhalt ein, für den beide bereits vom Landgericht Halle verurteilt wurden. Ein dritter Angeklagter war schon zu Beginn des Kieler Prozesses aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden.

Gegen ihn hatten die Staatsanwaltschaften in Kiel und Lübeck parallel ermittelt. Die doppelte Bearbeitung war erst am ersten Verhandlungstag Anfang Dezember von einem Verteidiger aufgedeckt worden. Durch die Klärung der Zuständigkeit verzögerte sich der Prozess um einen Tag.

Einbrecher richteten bei ihren Taten hohen Sachschaden an

Die Einbrecher hatten am 14. Oktober vergangenen Jahres in Großenaspe (Kreis Segeberg) gleich zwei Immobilien an der Alten Dorfstraße heimgesucht, ohne nennenswerte Beute zu machen. Dafür hinterließen sie umso höheren Sachschaden. So kostete die Reparatur aufgehebelter Fenster und Türen eines Ehepaars in Henstedt-Ulzburg rund 5000 Euro. Ebenso hoch fiel hier der Wert der Beute aus.

Eine hochbetagte Hausbesitzerin in Schönberg (Kreis Plön) hielt es nach dem Einbruch nicht mehr alleine zu Hause aus. Ihr Sohn musste für vier Wochen als Beschützer bei ihr einziehen, bis sie sich wieder einigermaßen sicher fühlte. Die psychische Beeinträchtigung der Seniorin fiel strafschärfend ins Gewicht.

Erschwert wurden die polizeilichen Ermittlungen durch die breite Streuung der Tatorte über Schleswig-Holstein. Neben der Landeshauptstadt Kiel waren von der Einbruchsserie im Herbst 2020 vier verschiedene Landkreise betroffen.