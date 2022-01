Kiel

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Dreifachmörder Hartmut F. ist zugleich Premiere für einen neuen Gerichtssaal der schleswig-holsteinischen Justiz: Im Kieler Niemannweg entsteht eine Leichtbauhalle, die ursprünglich für ein anderes Großverfahren gebaut wird. Dort nimmt der Zahnarzt aus Westensee ab dem 23. Februar auf der Anklagebank Platz, um sich wegen der Morde am 19. Mai 2021 an seiner Frau (43) und ihrem neuen Freund (52) in Dänischenhagen sowie einem Elektriker (52) in Kiel zu verantworten.

Dass der Prozess am 23. Februar beginnt, elf Verhandlungstage angesetzt sind und das Urteil am 30. März erwartet wird, hatten die Kieler Nachrichten exklusiv bereits vor zwei Wochen berichtet. Am Dienstag bestätigte das Kieler Landgericht die Termine offiziell – und verkündete zudem den Ort des Geschehens.

Halle wird für anderes Großverfahren gebaut

Warum zieht das Gericht für das Verfahren vom Schwurgerichtssaal im Kieler Schützenwall in eine Leichtbauhalle nahe der Kieler Förde um? Einfach ausgedrückt: Weil die Möglichkeit besteht. Denn der Bau der Halle hat seinen Ursprung in einem anderen Prozess, der auch in den kommenden Wochen beginnen soll. Im sogenannten Vinetaplatz-Verfahren stehen neun Angeklagte wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Sie sollen im vergangenen April auf dem Vinetaplatz im Kieler Stadtteil Gaarden einen 31-Jährigen mit verschiedenen Schlagwerkzeugen sehr schwer verletzt haben.

Für so viele Angeklagte mitsamt Verteidigern bietet der Schwurgerichtssaal im Landgericht nicht ausreichend Platz. Daher hatte das Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) im Auftrag des Landes nach einem alternativen Standort gesucht. Ende November 2021 fiel der Entschluss zum Bau der Halle auf einem ehemaligen Bundeswehrgelände.

Neben einem Gerichtssaal entstehen auch Zellen für Angeklagte

Diese wird neben Gerichtssaal und Sanitäranlagen auch Platz für mehrere Zellen bieten. Einige der Angeklagten im Vinetaplatz-Verfahren sitzen in Untersuchungshaft, können dann in Verhandlungspausen vor Ort im Niemannsweg untergebracht werden.

Da am Prozess gegen Hartmut F. ein großes öffentliches Interesse besteht, verlegte das Landgericht nun auch dieses Verfahren an den neuen Justiz-Standort. Denn neben Angeklagtem, Verteidigung, Staatsanwaltschaft sowie mehreren Nebenklägern mit Anwälten und Medienvertretern muss das Gericht auch die Beteiligung der Öffentlichkeit durch Zuschauer sicherstellen. Der große Andrang sowie die Corona-Lage und einzuhaltende Abstandsregeln hätten auch beim Dänischenhagen-Prozess zu Platz-Problemen im Schwurgerichtssaal geführt.

Einen im neuen Gerichtssaal reservierten Platz haben die zahlreichen geladenen Zeuginnen und Zeugen. „Die Strafkammer beabsichtigt, im Rahmen der Hauptverhandlung 30 Zeugen, Vertreter der Gerichtsmedizin und einen psychiatrischen Sachverständigen zu hören“, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag.

Letzterer soll die Schuldfähigkeit von Hartmut F. zum Zeitpunkt der Taten bewerten. Die Staatsanwaltschaft Kiel wirft ihm vor, die drei Morde heimtückisch und aus Rache begangen zu haben. Sollte er dabei voll schuldfähig gewesen sein, ist eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung möglich.