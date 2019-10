Kostenlos bis 10:00 Uhr VW muss Rentner aus Kiel 16500 Euro zahlen Karl-Heinz Bohm ist erleichtert: VW muss seinen alten Diesel zurücknehmen und dem Rentner aus Kiel dafür 16500 Euro plus Zinsen zahlen. Das entschied das Landgericht Kiel in dem Fall von Abgasmanipulation. VW kann noch Rechtsmittel einlegen - mit dem Risiko, dass es noch teurer wird.

Von Heike Stüben

Karl-Heinz Bohm will seinen fünf Jahre alten Tiguan so schnell wie möglich an VW zurückgeben - und sich von dem Geld ein anderes Auto kaufen. Das Landgericht Kiel hat jetzt im Sinne des Rentners geurteilt. Quelle: Frank Peter