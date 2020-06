Gesetz für Badesicherheit beschlossen

Kiel

Zwar geht es in erster Linie darum, Badeunfälle an Meeresküsten und Seen zu vermeiden. Im Ernstfall sollen aber auch Bürgermeister und Gemeinden vor einer Haftung bewahrt werden. Auslöser für das neue Gesetz war ein Urteil des Bundesgerichtshofs von 2017 gegen eine Gemeinde in Rheinland-Pfalz. Eine Zwölfjährige hatte sich in einer kommunalen Naturbadeanstalt in einer Boje verheddert, war mehrere Minuten unter Wasser geblieben und hatte schwere Hirnschäden erlitten.

Mancher Bürgermeister sah sich schon mit einem Bein im Gefängnis

Die Bundesrichter erklärten die Gemeinde für schadenersatzpflichtig, weil die Aufsicht nicht rechtzeitig reagiert haben sollte. Das Urteil löste bundesweit Verunsicherung aus, ob nun auch an einfachen Badestellen eine Aufsicht nötig sein soll. Bürgermeister im Norden sahen sich schon mit einem Bein im Gefängnis. „Es ist doch Irrsinn, wenn eine Badeinfrastruktur abgebaut wird, die vorher mit europäischen Fördermitteln zur ländlichen Entwicklung angeschafft wurde“, erklärte gestern der Preetzer CDU-Landtagsabgeordnete Tim Brockmann. Mit dem Gesetz gebe man den Kommunen ein Stück Rechtssicherheit zurück – auch wenn man sie nicht vollständig aus der Verantwortung entlassen könne.

Unvorhersehbare Gefahren

Das Gesetz definiert, was eine Gemeinde tun muss, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, sobald sie mit Stegen, Badeinseln, Rutschen oder Liegeflächen eine Bade-Infrastruktur schafft. Wird für die Nutzung einer Badestelle Eintritt erhoben, muss Aufsichtspersonal gestellt werden. Dies ist auch der Fall an Badestellen mit unvorhersehbaren Gefahren (zum Beispiel bei gefährlichen Strömungen oder wenn nah am Ufer der Meeresgrund stark abfällt) oder atypischen Gefahren (etwa bei einem Segel- und Sportbootbetrieb oder Bojen nah der Badestelle).

An sonstigen Badestellen sind Hinweistafeln und -zeichen aufzustellen und besondere Gefahrenquellen zu kennzeichnen. Die Gemeinden haben darüber hinaus dafür zu sorgen, dass Stege nicht morsch und Gerätschaften in einem ordnungsgemäßen Zustand sind.

Gemeindetag: "Aufwand ist überschaubar"

Der Kommunale Schadenausgleich (KSA) zahlt nur, wenn keine rechtliche Verfehlung der Gemeinde vorliegt. Mit dem neuen Gesetz wollte der Landtag den Gemeinden den rechtlichen Rahmen vorgeben. Jörg Bülow, Geschäftsführer des Landesgemeindetags, äußerte sich zufrieden. „Dieses Gesetz ist ein echter Fortschritt, weil es die Entscheidungsfindung erleichtert, ob eine Badeaufsicht erforderlich ist oder nicht.“ Auf Basis des neuen Gesetzes schickte sein Büro den Gemeinden bereits gestern eine Arbeitshilfe. Der Aufwand sei überschaubar: „Die meisten brauchen keine teuren Gutachter. Wir wollen sie dazu ermutigen, gemeinsam mit ihrer Amtsverwaltung die Entscheidung selbst zu treffen.“

In mancher Gemeinde lagen in den vergangenen Wochen die Nerven blank

Wie sehr die Nerven blank liegen, zeigt ein Blick in den Kreis Segeberg. Er wolle erst einmal die Details im neuen Gesetzes prüfen, sagte gestern Bürgermeister Sönke Siebke. Klar sei: Die privatrechtliche Haftung für ihn müsse begrenzt sein. Falls nicht, müsste die Badestelle am Schmalensee leider verschwinden. Und falls die Gemeindevertretung dies ablehnen sollte, würde er zurücktreten.

Sehr froh äußerte sich dagegen Bornhöveds Bürgermeister Reinhard Wundram. Er sehe für den Weiterbetrieb der Badestelle am Bornhöveder See keine rechtlichen Risiken mehr, solange die Gemeinde ihre Rettungsringe und Stege in Ordnung halte. „Eine Badeaufsicht wäre allerdings nicht zu leisten“, betonte er. „Wäre sie nötig, müsste in letzter Konsequenz wohl alles zurückgebaut werden.“

Christian Hiersemenzel und Gerrit Sponholz