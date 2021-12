Kiel

Die Jamaika-Koalition will im Wahljahr 2022 zusätzlich mehr als 50 Vereine, Verbände und Projekte fördern. Das geht aus den Änderungsanträgen zum Haushaltsentwurf hervor, die CDU, Grüne und FDP im Landeshaus vorlegten. Die Mehrausgaben von gut acht Millionen Euro sparte die Koalition vor allem dadurch ein, dass sie auf dem Papier die Ausgaben für Zinsen auf 367 Millionen Euro senkte.

„Wir haben in einer weiterhin schwierigen Situation einen Haushalt aufgestellt, der uns trotz aller Widrigkeiten solide und ausgeglichen durch das kommende Jahr bringen wird“, sagte Ole Plambeck (CDU). „Mit unseren Anträgen reagieren wir auf einige der Krisen unserer Zeit, das Artensterben, den Pflegenotstand und auf den Fachkräftemangel in Kitas“, ergänzte Lasse Petersdotter (Grüne). „Wir setzen auch in Pandemiezeiten wichtige gestalterische Akzente“, meinte Annabell Krämer (FDP).

Als einen gemeinsamen Schwerpunkt nannten die drei Finanzpolitiker die Förderung von Kita-Fachkräften (praxisintegrierte Ausbildung) und den Aufbau eines Pflegestudiengangs. Darüber hinaus erfüllte Jamaika zahlreiche Wünsche, die in den vergangenen Monaten bei den Abgeordneten der drei Fraktionen platziert worden waren. So will die Regierungskoalition bis zu 50 000 Euro zusätzlich für ein Projekt „Innovativer Schienenverkehr (REAKT) auf der Bahnstrecke Bad Malente-Lütjenburg“ ausgeben, den Landesfrauenrat oder den E-Sport stärker fördern.

CDU gegen Stacheldraht

Plambeck bekannte sich dazu, den „Verein für verwaiste Eltern und trauernde Geschwister“ und die KZ-Gedenkstätte Springhirsch bei Kaltenkirchen zu unterstützen. Die CDU setzte zudem ein Förderprogramm (100 000 Euro) zum Tierschutz (moderne Zäune statt Stacheldraht) und eines für den ländlichen Wegebau (eine Million Euro) durch.

Grüne helfen Öko-Verbänden

Auch die Grünen konnten punkten. Petersdotter schrieb sich auf die Fahne, den Öko-Verbänden mehr Geld zu überweisen und viele Vorhaben von der Soziokultur im ländlichen Raum über die Energiewendeberatung bis hin zur Psycho-Hilfe für Studierende zu fördern.

FDP für Musik- und Volkshochschulen

Krämer warb dafür, die Ansätze für Musik- und Volkshochschulen zu erhöhen und in einige Bauprojekte von einem Skatepark auf Föhr bis zur Sanierung des Ratzeburger Doms zu investieren. Als ihr Herzensprojekt bezeichnete sie die Anschaffung eines Löschfahrzeugs für das Himmelmoor in Quickborn.

Die drei Finanzpolitiker versicherten, sparsam mit den Steuermitteln umzugehen. „Wir verprassen kein Geld“, bekräftigte Plambeck. Er erinnerte zugleich daran, dass die Jamaika-Anträge bei geplanten Gesamtausgaben von 14,6 Milliarden Euro kaum ins Gewicht fielen. Wahr ist allerdings auch, dass Schleswig-Holstein im Wahljahr allein durch die HSH-Altlast mehr als eine weitere Milliarde Euro Schulden macht.

Der Landtag berät den Haushalt 2022 im Dezember und wird den Entwurf mindestens mit Stimmen von CDU, Grünen und FDP verabschieden.

Von Ulf Christen