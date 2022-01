Kiel

Das Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein hat am Montag Eilanträge von AfD-Abgeordneten und drei Parteimitgliedern abgeschmettert. Die Kläger hatten die Rechtmäßigkeit der jüngsten Plenartagung angezweifelt: Der Landtag war am 10. Januar zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um angesichts der Omikron-Welle und im Norden drastisch steigender Inzidenzwerte die landesweite epidemische Lage festzustellen. Die äußeren Rahmenbedingungen waren streng geregelt.

An der Sitzung durften die Abgeordneten sowohl im Plenarsaal als auch in zwei Sitzungssälen im ersten Stock des Landeshauses teilnehmen. Im Plenarsaal galt die 2G-plus-Regel. Darüber hinaus war auch am Platz eine FFP2-Maske zu tragen. Für Abgeordnete, die diese Anforderungen nicht erfüllten oder erfüllen wollten, wurde per Videoübertragung die aktive Teilnahme einschließlich Abstimmungs- und Redemöglichkeit auch in den anderen Sälen garantiert. Dort galt die 3G-Regel, nach der geimpfte, genesene und getestete Personen Zutritt hatten.

„Ein PCR-Test ist Abgeordneten zumutbar“

„Die Anträge, die sich gegen die Landesregierung und den Landtag richten und die unter anderem Infektionsschutzmaßnahmen im Plenarsaal des Landtags betreffen, sind unzulässig“, heißt es in einer Pressemitteilung des Gerichts. „Es ist auch nicht erkennbar, dass die vom Landtagspräsidenten für den Plenarsaal des Landtags angeordnete 2G-plus-Regel mit der Alternative, den Saal PCR-getestet und mit FFP2- Maske zu betreten, offensichtlich verfassungswidrig ist.“ Die Zugangsvoraussetzungen dienten neben dem allgemeinen Infektionsschutz auch dazu, die Funktionsfähigkeit des Landtags sicherzustellen. „Es ist den Abgeordneten zumutbar, einen PCR-Test machen zu lassen“, befanden die Verfassungsrichter.

Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) und Landtagsdirektor Utz Schliesky äußerten sich erleichtert. „Durch unsere Handlungsweise konnte die parlamentarische Funktionsfähigkeit in dieser Notsituation gewährleistet bleiben, das bestätigt die heutige Entscheidung“, teilten sie in einer gemeinsamen Erklärung mit. „Die Maßnahmen zur Durchführung der Landtagssitzung haben die Teilnahmemöglichkeiten der Abgeordneten nicht beschränkt, sondern erweitert.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kläger von der AfD hatten sich in ihren Rechten als Abgeordnete aus Artikel 17 der Landesverfassung verletzt gesehen und Eilanträge gestellt, wonach es der Landesregierung vorläufig untersagt werden sollte, Rechte aus den Landtagsbeschlüssen herzuleiten: Erst nach Feststellung der landesweiten epidemischen Lage durfte das Kabinett unter anderem Diskotheken schließen und eine Sperrstunde einführen. Außerdem sollte es dem Landtag vorläufig untersagt werden, weitere Sitzungen nach dem gleichen Prinzip durchzuführen. Das ist nun weiterhin möglich. Die nächste reguläre Landtagssitzung beginnt bereits an diesem Mittwoch.