Zwischen 1968 und 2004 war die promovierte Historikerin und Romanistin als Stenografin im Landtag beschäftigt, wo sie den Politikbetrieb intensiv kennenlernte. Nachdem unsere Zeitung am vergangenen Wochenende Torsten Körners Buch „In der Männer-Republik – Wie Frauen die Politik eroberten“ vorstellte, griff die 82-Jährige kurzentschlossen zum Kugelschreiber und schrieb einen Leserbrief: Die Zeiten der sexuellen Anzüglichkeiten und mehr oder weniger verdeckten Unterdrückungen im Kieler Politikbetrieb habe sie längst nicht vergessen.

Mit einem CDU-Abgeordneten im Paternoster

Schon gar nicht die Begegnung im Paternoster: Es war Anfang der 1970er Jahre, Ursula Haaß fuhr im Landeshaus von einem Stockwerk zum anderen, als ein CDU-Abgeordneter zu ihr in die kleine Kabine sprang. Mitte 40, verheiratet, Familienvater. Als es wie immer zwischen den Etagen im Paternoster kurz dunkel wurde, drängte sich der Mann plötzlich an sie, um sie zu küssen. „Ich habe ihn weggestoßen und bin bei nächster Gelegenheit sofort rausgehüpft.“ Kurzzeitig habe sie sich überlegt, dem Landtagsdirektor den Vorfall zu melden. Aber ob der sie für voll genommen hätte? „Ich war ziemlich jung und naiv, und der Direktor war sehr streng.“ Sie ließ es bleiben. „Aber seitdem bin ich nie mehr Paternoster gefahren.“ Und dem Abgeordneten ging sie fortan aus dem Weg.

"Frau Doktor kam in Hosen"

Direkte Kolleginnen hatte Ursula Haaß lange Zeit keine. Der Beruf des Stenografen, den schon ihr Vater im Münchner Landtag ausgeübt hatte, war über viele Jahre ebenso eine Männerdomäne wie der des Politikers. Ein Zeitungsartikel aus den Kieler Nachrichten von 1975 zeigt Ursula Haaß im Bundestag, wo sie immer mal wieder aushilfsweise tätig war. „Frau Doktor kam in Hosen“, titelte die Zeitung und schrieb, dass das „Jahr der Frau“ auch vor dem Bundestag nicht haltmache. Der stenografische Dienst im Bonner Parlament werde nun durch das „schwache Geschlecht“ verstärkt: „Dr. Ursula Haaß vom Kieler Landtag machte den Anfang und kam in Hosen.“

Ermahnung vom Landtagsdirektor

Sogar die „Münchner Abendzeitung“ druckte das Foto, eine Zeitung aus der geliebten Heimatstadt. Ob die bundesweite Aufmerksamkeit nicht auch ein Kompliment gewesen sei? Nicht so ganz. Zumal sich die Stenografin allzu gut daran erinnert, wie sie an einem kalten Wintertag auf den zugigen Fluren des Landeshauses dem Direktor in die Arme lief, der sie vorwurfsvoll mit den Worten begrüßte: „Frau Doktor – in Hosen!“ Zwar habe sie verdattert geantwortet, dass es doch Winter sei und in München jeder und jede Skihosen trage. Außerdem sei an diesem Tag keine Plenarsitzung gewesen. Doch die Ermahnung saß. Fortan sei sie zumindest zu Landtagssitzungen immer im Rock erschienen. „Die waren sehr chic.“

Deko-Objekt für Fotos

Eine dritte Geschichte erzählt Ursula Haaß auch: Anfang der 1980er Jahre war sie mit Abgeordneten auf einer Dienstreise im Bus unterwegs, als sich die CDU-Abgeordnete Kunigunde Bachl zu ihr setzte, um zu reden. Ihre Fraktionskollegen würden sich darüber unterhalten, ob die Stenografin wohl einen BH trage. Unmöglich habe sie das alles gefunden. Der überwiegende Teil der Männer habe sie damals wie ein Nichts behandelt. Nur, wenn ein Gruppenfoto gemacht werden sollte, holte man sie plötzlich als Deko-Objekt in die erste Reihe. „Das hat meinem beruflichen Fortkommen nicht unbedingt genützt.“ Männer und Frauen seien eben nicht gleichberechtigt gewesen. „Darüber kann ich mich heute noch aufregen.“

"Es gibt massig Quotenmänner"

Nun zählt im Berufsleben vor allem Leistung, das bestreitet auch Ursula Haaß nicht. Noch heute hilft sie im Bayerischen Landtag aus. Stenografen seien gefragt. „Aber wer beurteilt Leistung? Das sind meistens Männer. Und es gibt massig Quotenmänner, vor allem in der Politik – auch wenn man die vielleicht nicht so nennt.“

Von Heide Simonis ( SPD), erst Finanzministerin und dann von 1993 bis 2005 Deutschlands erste Ministerpräsidentin, spricht die Wahlkielerin voller Hochachtung. „Die war burschikos, war gefestigt und hat sich durchgesetzt. Die hat mir gut gefallen.“ Bloß bewegten sich Frauen in der Politik nicht in so großen Schwärmen, wie es Männer zu tun pflegen. „Frauen sind meistens allein. Es dauert also noch ein bisschen bis zur vollen Emanzipation.“

