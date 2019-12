Kopfschütteln über die Briten

Kiel

Über Europa zu sprechen, ohne am Morgen nach Boris Johnsons erdrutschartigem Wahlsieg auf Großbritannien und den bevorstehenden Brexit zu blicken, sei kaum möglich, stellte Schleswig-Holsteins Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU) gestern im Landtag fest. Es sei bitter, dass nun der Austrittsprozess aus der EU endgültig ins Rollen komme. Die tiefe Spaltung bleibe im Vereinigten Königreich jedoch bestehen und habe ihren Grund letztlich in einer europafeindlichen Kampagne, „die oft herzlich wenig mit der Wirklichkeit zu tun hatte. Gegen solche Kampagnen werden wir uns in diesem Haus, in Schleswig-Holstein und in Deutschland wehren.“

Nobis ( AfD ): "Die Entscheidung einer stolzen Nation"

Anlass der Parlamentsdebatte war ein AfD-Antrag: Die Landesverfassung solle um den Grundsatz der sogenannten Subsidiarität ergänzt werden. Übergeordnete Einheiten sollten nur dann eingreifen, wenn die unteren Einheiten es nicht können. Einfacher ausgedrückt: Brüssel formuliere immer mehr Richtlinien und Verordnungen, argumentierte der AfD-Abgeordnete Volker Schnurrbusch. „Die Gesetzgebungskompetenz des Landes Schleswig-Holstein wird ausgehöhlt.“ Man wolle die EU nicht abschaffen, aber man lehne sie in der bisherigen Form ab. Fraktionschef Jörg Nobis wies darauf hin, dass er den Brexit vor allem deshalb bedauere, weil Deutschland die finanzielle Lücke werde füllen müssen, die der Austritt eines EU-Nettozahlers reißt. „Aber es ist die Entscheidung einer stolzen Nation. Der Brexit ist nicht das Ende, sondern der Anfang.“

Stegner bezeichnet Vorgänge um den Brexit als Tragödie

Sütterlin-Waack warf der AfD-Fraktion vor, rückwärtsgewandt zu sein. In Wirklichkeit gehe es der AfD um eine Aufkündigung der politischen Zusammenarbeit. Dabei seien gesamteuropäische Lösungen dringender denn je erforderlich. Das unterstrichen auch viele andere Redner – SPD-Fraktionschef Ralf Stegner zum Beispiel. „Was da in Großbritannien passiert, ist eine Tragödie für Großbritannien und nicht schön für Europa.“ Wenn es aus dem „blutigen 20. Jahrhundert“ denn eine Lehre gebe, dann sei es die Gründung der Europäischen Union, weil diese eben nicht nur eine Wirtschafts-, sondern auch eine Wertegemeinschaft sei. Nationalisten gefährdeten den Frieden, sagte Stegner.

Hartmut Hamerich ( CDU) wiederholte seine Worte aus einer vorangegangenen Debatte: „Ein Haufen von populistischen Demagogen hat das britische Volk belogen.“ Zugleich trat er dem AfD-Argument entgegen, dass die Migrationsdebatte die Ursache für den Brexit gewesen sei. Wer das behaupte, sei offenkundig noch nie in seinem Leben in London gewesen. „Das britische Volk ist sowas von international. Die leben in Frieden und Eintracht miteinander. Gehen Sie mal in einen Pub. Da ist gelebte Integration vorhanden.“

Weltwirtschaftsinstitut rechnet mit weiteren Hängepartien

SSW-Landtagschef Lars Harms brach für die EU eine Lanze. „Ein geeintes Europa ist echt viel, Leute. Seitdem haben wir bei uns in der Region Frieden.“ Es gebe keinen Grund mehr, sich aus nationalistischen Gründen „die Köpfe einzuschlagen“.

Unterdessen hat der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft den Brexit bedauert. Deutschland verliere durch den Ausgang der Parlamentswahl einen wichtigen Verbündeten für Freihandel und den Binnenmarkt. „Das ist ein trauriger Moment für Europa und Deutschland“, sagte er. Die Option, das Land könne noch in der EU verbleiben, sei endgültig vom Tisch. Allerdings rechne er mit weiteren Hängepartien. „Ob es zu einem weichen, harten oder smarten Deal mit der EU kommt, ist weiter maximal unsicher.“

