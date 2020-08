Kiel

Jeden Tag sei an mehr als 98 Prozent der Schulen im Norden uneingeschränkter Präsenzunterricht möglich gewesen. Bis Dienstag seien 37 Corona-Fälle an Schulen gemeldet worden. Es gebe also keine Hotspots, schon gar nicht an Schulen. Wenn es aus dem Frühjahr einen Lerneffekt gebe, dann den, dass Schulschließungen nur das äußerste Mittel sein dürften.

Schule sei ein Lern- und Lebensort. Prien betonte, dass das Land für Pädagogen Alltagsmasken und Faceshields angeschafft habe und seiner Sorgfaltspflicht nachkomme. Auch nehme man Millionen in die Hand, um die Schulträger bei den nötigen Hygienemaßnahmen zu unterstützen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Die Regierungserklärung von Karin Prien

Weitere KN+ Artikel

Ja, das Ganze sei ein Tanz, bei dem es auf Haltung und Balance ankomme und darauf, die richtige Schrittfolge einzuhalten. „Wenn man sich um Balance bemüht, wirkt das manchmal so, als würde man wanken“, sagte Prien. „Aber das Gegenteil ist der Fall.“

SPD forderte Priens Rücktritt

Ihre Erklärung wollte Prien auch als ein Signal an die Opposition verstanden wissen. „Ich strecke Ihnen die Hand aus“, sagte sie in Richtung SPD. „Die Menschen brauchen Verlässlichkeit und Pragmatismus.“

Die SPD hatte in der vergangenen Woche Priens Rücktritt gefordert. Im Interview mit KN-online hatte der Bildungspolitiker Martin Habersaat nachgelegt. Er ziehe nicht die persönliche Integrität der Ministerin in Frage. Aber wenn Prien schon vom Tanz spreche: Sie habe erst Politik mit dem Hammer gemacht und dann beim Tanz zu viele Soli und Pirouetten hingelegt.

Lesen Sie auch:

Habersaat warf der Ministerin vor, einen Vertrauensverlust von Schülern, Eltern und Lehrern ins Bildungssystem zu verantworten.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite