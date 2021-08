Kiel

Schleswig-Holsteins Landtag befasst sich zum Auftakt seiner dreitägigen Sitzung an diesem Mittwoch mit dem Thema Afghanistan. Zwar ist das ursprüngliche Anliegen des SSW, wonach das Land einen sofortigen Abschiebestopp an den Hindukusch verhängen sollte, längst obsolet. Auch hat sich Schleswig-Holstein bereit erklärt, afghanische Ortskräfte der Bundeswehr aufzunehmen, hält für sie bei Bad Segeberg kurzfristig 100 Plätze vor und hat darüber hinaus ein Landesprogramm für 300 Frauen und Kinder aufgelegt. Dass die Debatte dennoch brisant werden könnte, liegt an der Frage, ob es quasi nebenbei um einen Familiennachzug der rund 16.000 afghanischen Flüchtlinge gehen darf, die im Norden leben. Die FDP warnt davor, falsche Hoffnungen zu schüren.

„Wenn Frauen und Kinder es in der jetzigen Lage in Kabul zum Flughafen schaffen, wird man sie mitnehmen“, sagte der FDP-Abgeordnete und Innenrechtsexperte Jan Marcus Rossa. „Aber hier versucht man ganz bewusst – nach dem Prinzip Frauen und Kinder zuerst – Pflöcke einzuschlagen und Weichen für die Zukunft zu stellen.“ Einen Konflikt sehen die Liberalen nicht nur mit den Grünen, die sich in der vergangenen Woche für den Familiennachzug ausgesprochen hatten, sondern auch mit dem CDU-geführten Innenministerium. Dort sei sogar ein eigenes E-Mail-Postfach geschaffen worden, an das sich afghanische Familienangehörige in Schleswig-Holstein wenden können. „Ich darf eine Notsituation nicht für eine politische Agenda missbrauchen“, sagte Rossa.

Grüne mussten ihr Anliegen zu den Akten legen

Im grün regierten Baden-Württemberg dringt Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand darauf, über den Familiennachzug deutlich mehr Menschen aufzunehmen, als es bisher in Deutschland vorgesehen ist. Er halte das für ein „Gebot der Humanität“, sagte er. Die CDU widersprach, es kam zum Koalitionskrach.

Ganz so weit wie in Stuttgart ist es in Kiel nicht. Grünen-Landtagsfraktionschefin Eka von Kalben betonte am Dienstag aber, dass das Thema Afghanistan verdeutliche, dass die Grünen nicht nur für Klimaschutz stünden, sondern auch für vorausschauende Asyl- und Friedenspolitik. „Leider“ könne man in der Koalition derzeit nicht über den Familiennachzug der hier lebenden Afghaninnen und Afghanen sprechen, bedauerte sie. Die Grünen mussten ihr Anliegen zu den Akten legen. Umso wichtiger sei es, dass man mit der CDU und namentlich Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack an einem Strang ziehe, was die Aufnahme besonders gefährdeter Menschen betreffe. Die Koalition sei sich einig, Menschen aus Afghanistan einen sicheren Hafen zu geben.

CDU-Fraktionschef Tobias Koch sprach von einer Phantomdiskussion, weil sich das Thema Familiennachzug derzeit nicht stelle. Am Flughafen von Kabul könne derzeit nicht geprüft werden, wer als Ortskraft tätig gewesen sei. „Wir versuchen, diejenigen zu retten, die zu retten sind.“