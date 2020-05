Der Landtag kritisiert Angriffe auf Journalisten

Kiel

Dem Journalismus komme in Zeiten der Corona-Krise, in der in sozialen Netzwerken obskure Verschwörungstheorien kursierten, umso wichtigere Bedeutung zu.

Mit Blick auf den entlassenen Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) sagte Stegner, Politiker müssten auch jenseits von offiziellen Pressekonferenzen ohne Block und Stift Umgang mit Journalisten haben. „Dabei gelten zwei Regeln: Der Politiker darf keine geheimen Informationen verraten und der Journalist schützt seine Quellen.“

"Breitseite gegen Quellenschutz und investigativen Journalismus "

Letzteres werde zum Problem, wenn im Zuge von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vertrauliche Kommunikation mit Journalisten quasi als Beifang ausgewertet werde und auszugsweise in Form eines Berichts seinen Weg in die Landespolitik finde. „Das ist eine Breitseite gegen Quellenschutz und investigativen Journalismus, die uns allen zu denken geben sollte und bei der es dringend Aufklärung bedarf“, sagte Stegner.

Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) hatte das Aus damit begründet, der Minister habe sich unwahr zu seiner Kommunikation mit einem Journalisten und einem Polizei-Gewerkschafter geäußert, gegen den inzwischen die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Für Streit sorgten Äußerungen des AfD-Abgeordneten Volker Schnurrbusch. Seine Fraktion sei nicht für die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sondern für eine grundlegende Reform. „Hier handelt es sich um eine künstliche Beatmung eines aufgeblähten Systems.“

Günther kritisierte die Äußerungen scharf und sprach von einer „Schmährede“. Inhaltlich stellte sich der Regierungschef klar hinter den Antrag der SPD. „Meinungs- und Pressefreiheit müssen geschützt werden.“

