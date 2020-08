Kiel

Betroffen von den Plänen sind Lübeck, Neumünster, Norderstedt und Flensburg. Nur das Haus in Kiel soll bestehen bleiben. Von den Schließungen werden Auswirkungen auch auf Geschäfte in der jeweiligen Umgebung befürchtet. Hinzu kommen Folgen der Corona-Pandemie.

Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli sprach von einer dramatischen Ankündigung des Kaufhauskonzerns. Die Beschäftigten hätten gern mehr von der Landesregierung gesehen, sagte sie. Die Regierung habe den Kampf um die Arbeitsplätze gar nicht erst aufgenommen, anders als die Regierungen in Nordrhein-Westfalen und Berlin.

SPD fordert Sofortprogramm für Innenstädte

Die SPD fordert ein Sofortprogramm, um einer Verödung der Innenstädte entgegenzuwirken. Am Nachmittag rückt der Klimaschutz in den Fokus. Dazu wird Umweltminister Jan Philipp Albrecht von den Grünen sprechen. Deren Landtagsfraktionschefin Eka von Kalben hatte erklärt, die Grünen wollten bei den Klimaschutzzielen zulegen. Ein weiteres Thema am Nachmittag sind die Kosten für Lernmittel der Schüler.

