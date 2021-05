Der Abgesang auf die Pflegekammer in Schleswig-Holstein hat begonnen. Am Mittwoch kündigten im Landtag Vertreterinnen und Vertreter von CDU, Grünen und FDP, aber auch von AfD und SSW die Auflösung noch in diesem Jahr an. Bereits am Freitag soll endgültig der Schlussstrich gezogen werden.