Kiel

Schleswig-Holsteins Polizeibeauftragte, Samiah El Samadoni, hatte sich im Mai an das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD) gewandt, nachdem eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen sie umgehend an den NDR durchgestochen worden war. Wer hat die Papiere unerlaubt weitergegeben? Waren es Politiker aus dem Ältestenrat? Oder kam die Information gar aus dem Büro des Landtagspräsidenten Klaus Schlie ( CDU)?

Schlie wies diesen Verdacht am Mittwoch zurück. Die Datenschützer hatten drei Fernsehberichte unter die Lupe genommen, in denen Auszüge aus dem Dokument gezeigt worden waren. Unserer Redaktion liegt jetzt der Abschlussbericht vor.

ULD: "Wir haben ein Puzzleteil"

„Es besteht zumindest ein Anhaltspunkt dafür, dass eine unbefugte Weitergabe durch die im Ältestenrat vertretenen Abgeordneten, die zuvor eine Fassung der Dienstaufsichtsbeschwerde aus der Landtagsverwaltung erhalten hatten, ausscheidet“, schreibt ULD-Chefin Marit Hansen. Einer ihrer Mitarbeiter hatte Sendungen vom 11. und 12. Mai sowie vom 29. Juli technisch analysiert. Wer aber war es dann? „Wir haben ein Puzzleteil, aber wir sehen nicht das ganze Bild“, sagte Hansen auf Anfrage. „An dieser Stelle kommen wir nicht mehr weiter.“ Allerdings hätte die Staatsanwaltschaft ganz andere Möglichkeiten zu ermitteln, zum Beispiel durch die Befragung von Zeugen.

Hintergrund ist ein Beifang aus der DPolG-Razzia

Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Landesvize der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Nommensen, wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat. Die Kieler Staatsanwaltschaft hatte unter anderem sein Handy beschlagnahmt, und darin waren auch Chats aufgetaucht, in denen Maren Freyher namentlich erwähnt wurde, die Leiterin der Polizeischule Eutin. Sie war im Juni 2019 zum vertraulichen Gespräch bei der Polizeibeauftragten El Samadoni in Kiel gewesen.

Am 20. April 2020 zeigten Beamte des Landeskriminalamtes Freyher bei einer Zeugenbefragung Auszüge aus diesen Chats. Freyher reagierte erbost: Nommensen könne seine Informationen nur von El Samadoni selbst gehabt haben. Zwar räumte Freyher mittlerweile ein, neben ihrem Mann noch mit mindestens einem weiteren Kollegen über Gesprächsinhalte geredet zu haben – doch am Donnerstag, 7. Mai, reichte sie bei Landtagspräsident Schlie persönlich Beschwerde ein.

Kürzel auf den Schriftstücken

In den Landesbehörden werden Schriftstücke immer nach dem gleichen Prinzip abgezeichnet. Im Landtag wie folgt: Hat der Landtagspräsident ein Papier gelesen, schreibt er mit grüner Tinte ein „L“ darauf plus Unterschriftenkürzel plus Datum. Landtagsdirektor Utz Schliesky verwendet rote Tinte und verweist anschließend mit einem Pfeil auf die Mitarbeiter, die das Papier als nächstes zur Kenntnis bekommen sollen. Im konkreten Fall waren es der Abteilungsleiter (L1) Tobias Rischer, Bruder von Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU), und ein Verwaltungsjustiziar (L10).

NDR meldete sich bei El Samadoni kurze Zeit später

Am Freitagmittag, 8. Mai, verschickte das Büro des Landtagspräsidenten per Hauspost Umschläge mit Kopien der Dienstaufsichtsbeschwerde an die Mitglieder des Ältestenrats, also an Schlies drei Stellvertreterinnen und die sechs Fraktionsvorsitzenden. Geöffnet wurden diese Umschläge vor dem Wochenende jedoch nur noch in den Fraktionsbüros der SPD und FDP. El Samadoni selbst erhielt erst am Montag, 11. Mai, ein Schreiben. Bereits kurz darauf berichtete der NDR über die Beschwerde gegen sie. El Samadoni wollte sich persönlich am Mittwoch zum Vorgang nicht äußern.

Hansen kann nicht auf unbefugtes Verhalten des Ältestenrats schließen

Auf den „vorliegenden Screenshots der Aufnahmen“ im NDR sei „der rote Bearbeitungsvermerk“ von Schliesky „nicht vorhanden“, schreibt ULD-Chefin Hansen. Die Mitglieder des Ältestenrats sowie El Samadoni wiederum hätten von der Landtagsverwaltung jeweils eine Kopie der Dienstaufsichtsbeschwerde erhalten, „in welcher der grüne Bearbeitungsvermerk“ von Schlie mit einem unterbrochenen blauen Balken „entfernt und der rote Bearbeitungsvermerk“ von Schliesky „weitgehend unleserlich gemacht wurden“. Konturen des roten Vermerks seien noch erkennbar: In den Fassungen an die Abgeordneten gebe es dazu noch einen kleinen Teil des Pfeils vor „L1, L10“. Hansen folgert, dass sie nicht auf ein unbefugtes Verhalten einer oder eines Abgeordneten im Ältestenrat schließen könne.

El Samadonis Anwalt Strate behält sich weitere Schritte vor

Im Landeshaus gilt das Verhältnis zwischen Schlie und der Polizeibeauftragten schon lange als angespannt. Für El Samadonis Rechtsanwalt Gerhard Strate ist nach der ULD-Analyse einiges klarer geworden. „Es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieses Dokument aus dem persönlichen Umfeld des Landtagspräsidenten an Dritte weitergegeben wurde", sagte er. „Der Kreis ist relativ eng. Wir behalten uns weitere Schritte vor.“

Stegner fordert Schlie auf, sich an der Aufklärung zu beteiligen

Oppositionsführer Ralf Stegner ( SPD) erklärte: „Wir fordern den Landtagspräsidenten dazu auf, sich an der Aufklärung zu beteiligen. Um die Unterlagen überhaupt erst einmal bewerten zu können, muss er das Gutachten und sämtliche anderen Unterlagen dem Landtag und der Öffentlichkeit unverzüglich zur Verfügung stellen!“ Stegner verwies darauf, dass Schlie in der Angelegenheit Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet hatte. Gerade vor diesem Hintergrund sei es zu begrüßen, „wenn klargestellt werden kann, dass die Weitergabe des Dokuments an einen Radiosender erfolgt ist, bevor es den Ältestenrat erreicht hat“.

Schlie spricht von "falschen Schlussfolgerungen"

Schlie wies die Frage, ob er persönlich oder seine engsten Mitarbeiter das Papier an den NDR durchgestochen hätten, am Mittwoch zurück. Er äußere sich „weder zu laufenden Ermittlungsverfahren auf Grundlage einer durch den Landtagspräsidenten selbst gestellten Strafanzeige noch zu durchgesteckten Informationen und auch nicht zu falschen Schlussfolgerungen. Wir haben die Stellungnahme des ULD zur Kenntnis genommen und haben sie der Staatsanwaltschaft weitergeleitet, die für strafrechtliche Ermittlungen zuständig ist.“ Entscheidend sei, „dass der wahre Täter, wie auch in weiteren Fällen der Indiskretion aus dem Ältestenrat, ermittelt werden“ könne.

ULD regt an, Kopiergeräte im Landeshaus auf Datenspuren zu untersuchen

Das ULD hat in seinem Bericht bereits auf Kopiergeräte hingewiesen, auf denen Datenspuren zu finden sein könnten – sollte vom Original eine Papierkopie erstellt worden sein. „Vielfach sind die Kopiergeräte mit Speichern ausgestattet, aus denen sich zu einem Datum und einer Uhrzeit Informationen über die Anzahl der erstellten Kopien auslesen lassen.“

Mitarbeiter müssen bei der Nutzung der Apparate eine Kopierkarte verwenden und eine Pin eingeben. „In einigen Fällen werden zudem digitale Fassungen des kopierten Materials auf der internen Festplatte im Kopierer mitgespeichert.“ Die Information über vorhandene oder fehlende Datenspuren am 7. Mai könne einen Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen darstellen.

