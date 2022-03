Kiel

Vier Jahre nach dem Start des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses (PUA) hat der Landtag am Donnerstag einen Schlussstrich unter die Rocker-Affäre gezogen. Was 2010 mit dem Konflikt über einen unterbliebenen Aktenvermerk nach einem Rocker-Überfall in Neumünster begann, nimmt nun nach 97 Sitzungen und einem gut 1000 Seiten dicken Abschlussbericht ein Ende.

„Auch wenn es viele enttäuschen mag, ein PUA kann keine Mobbingvorwürfe belegen oder widerlegen und das war auch nicht Teil des parlamentarischen Auftrags“, sagte der SPD-Abgeordnete Kai Dolgner.

Ein konspiratives Netzwerk innerhalb der Landespolizei konnten die Abgeordneten nicht erkennen. Allerdings habe der Ausschuss nicht nur „organisatorische Schwächen“, sondern auch „Kompetenzüberschreitungen“ sowie „strukturelle und persönliche Führungsmängel“ innerhalb des Landeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft Kiel aufgedeckt.

Die Abgeordneten hatten 59 Betroffene, Zeuginnen und Zeugen sowie Sachverständige zu den Vorgängen in der Landespolizei befragt. Am Schluss füllten die Akten 15 Regalmeter.

Abgeordnete halten Pochen auf Aktenvermerk für richtig

Die Vertreter aller Parteien außer der FDP teilen die Ansicht, dass die zwei Polizeibeamten aus der Soko Rocker damals mit ihrer Rechtsauffassung richtig lagen, als sie die Information einer Quelle aus der Rocker-Szene unbedingt in die Ermittlungsakte schreiben wollten.

Das wurde ihnen von Vorgesetzten untersagt, um einen V-Mann zu schützen. Der Beweis hätte „zwingend“ verschriftlicht werden müssen, heißt es im Abschlussbericht von CDU, SPD, Grünen und SSW. Die Weisung, das nicht zu tun, habe nicht im Ermessen der LKA-Vorgesetzten gelegen.

„Bei der Frage der Weisungsbefugnisse konnten wir uns nicht einigen“, sagte der FDP-Abgeordnete Jan Marcus Rossa. Er ist der Ansicht, dass die beiden Ermittler nicht berechtigt waren, die Hinweise einer verdeckten Quelle „eigenmächtig“ zu verschriftlichen. Das sei „rechtswidrig“ gewesen.

Keiner Seite wird klar die Schuld für die Eskalation des Konflikts in der Rocker-Affäre zugeschrieben, der in Vorwürfen zu Mobbing und Unterdrückung von Beweismitteln mündete. Der Ausschussvorsitzende Tim Brockmann (CDU) sprach von einem „Multiorganversagen“, bei dem viele Faktoren eine Rolle spielten. „Ja, es sind Fehler gemacht worden.“ Es seien aber keine rechtsstaatlichen Grenzen überschritten worden.

Peters: Polizei muss sich mit konstruktiver Kritik auch auseinandersetzen

Im November 2017 hatte der damalige Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) die Polizeispitze ausgetauscht. Offiziell waren nicht die Rocker-Affäre und die damit verbundene Kritik an ihrem Führungsstil der Grund für das Aus von Ralf Höhs als Landespolizeidirektor und Jörg Muhlack als Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium. Die genauen Hintergründe konnte der PUA wegen der unterschiedlichen, „nicht kompatiblen Darstellungen“ nicht aufklären.

„Fehler müssen erkannt, innerhalb der Polizei transparent aufgearbeitet und bei zukünftigen Einsätzen und polizeiintern abgestellt werden“, forderte Lars Harms (SSW). Einen Appell an die Polizei, sich mit der konstruktiven Kritik des Ausschusses auseinanderzusetzen, sendete Burkhard Peters (Grüne). Das aktuelle Negieren der Notwendigkeit des PUA und die pauschale Behauptung, im Mai 2017 sei längst alles in der Polizei aufgearbeitet gewesen, bereite ihm Sorgen.

So ging alles los: Am 18. April 2018 konstituierte sich der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Rocker-Affäre. Quelle: Uwe Paesler

Der Umgang mit verdeckten Quellen durch Landespolizei und Staatsanwaltschaft Kiel habe sich als „höchst problematisch“ dargestellt, so Peters. Sperrerklärungen, Vertraulichkeitszusagen und Verpflichtungserklärungen dürften keiner Beliebigkeit unterliegen. Deshalb sei es gut, dass die Jamaika-Koalition inzwischen „enge Leitplanken“ zur Regelung des Einsatzes von V-Personen geschaffen habe.