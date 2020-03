Landtag will wegen Corona 500 Millionen Euro Nothilfeprogramm beschließen

Kiel

Der Landtag will am Mittwoch in Kiel ein Nothilfeprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro wegen der Corona-Krise beschließen. Damit sollen unter anderem die wirtschaftlichen Folgen für Betriebe und Beschäftigte gemildert werden. Welche Personengruppen genau Hilfen erhalten, ist noch offen. Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) sagte am Dienstag nach einer Kabinettssitzung bei der Vorstellung, idealerweise sollten erst die Bundeshilfen feststehen, bevor die Landesprogramm ausgestaltet werde. Schleswig-Holstein will die 500 Millionen Euro über Kredite finanzieren.

Dazu ist wegen der verfassungsrechtlich verankerten Schuldenbremse eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament notwendig. Die oppositionelle SPD hat ihre Unterstützung zugesagt. Für die 500 Millionen Euro soll ein Nachtragshaushalt bereits am Mittwoch beschlossen werden.

Regierungserklärung am Mittwoch

Am Mittwochvormittag gibt Günther eine Regierungserklärung zur aktuellen Corona-Krise ab. Dazu ist eine Aussprache vorgesehen. Wegen des Ansteckungsrisikos sollen zwischen den einzelnen Abgeordneten voraussichtlich jeweils zwei Plätze frei bleiben. Es soll auch nur etwa die Hälfte der 73 Parlamentarier anwesend sein.

Unabhängig von dem am Dienstag kurzfristig vom Kabinett beschlossenen Nothilfeprogramm will die Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP Haushaltsüberschüsse in dreistelliger Millionenhöhe in Digitalisierung, Klimaschutz und die Kinderbetreuung investieren - ebenfalls als Nachtragshaushalt. Das Land hatte 2019 mit einem Haushaltsüberschuss von 557 Millionen Euro abgeschlossen.

Sitzung zusammengekürzt

Zudem stehen die Wahlen der Bürgerbeauftragten Samiah El Samadoni sowie von Mitgliedern und Stellvertretern des Landesverfassungsgerichts auf dem Programm. Außerdem will der Landtag weitere Gesetze auf den Weg bringen.

Wegen der Corona-Epidemie hat der Landtag seine normalerweise drei Tage dauernde Sitzung im März drastisch zusammengekürzt. Die Sitzung findet nur am Mittwoch statt.

