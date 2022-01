Landtagspräsident Klaus Schlie: „Eine Verleumdungskampagne gegen mich“

Kiel

Im LN-Interview äußert sich der Landtagspräsident zu den Vorwürfen von Parteifreunden, er habe seine politischen Ämter mit geschäftlichen Interessen vermengt.

Es gibt massive Kritik an Ihnen aus der eigenen Partei: Haben Sie berufliche und private geschäftliche Interessen unzulässig verknüpft?

Nein das habe ich definitiv nicht, zu keinem Zeitpunkt. Ich habe die Dinge immer sauber voneinander getrennt. Ich habe das, was ich melden musste, gemeldet, und darüber hinaus sogar mitgeteilt, dass ich Geschäftsführer der Lauenburgischen Treuhand GmbH bin. Ich habe das ausschließlich unentgeltlich gemacht – deshalb, weil ich das Projekt Robert-Koch-Park als Projektentwickler für diesen inklusiven Stadtteil voranbringen wollte. Daraus entwickelte sich dann, dass ich auch in den Folgegesellschaften, die sich mit den einzelnen Teilen dieses Projekts befassen, der Logik aus dem Gesellschaftsrecht wegen auch Geschäftsführer war. Ich war dort aber nie operativ im kaufmännischen Geschäft tätig.

Was sagen Sie zu den Rücktrittsforderungen aus der CDU? Denken Sie an Rücktritt?

Nein, ich denke überhaupt nicht an Rücktritt. Ich bin jetzt fast 30 Jahre in der Landespolitik und fast zehn Jahre Landtagspräsident und lasse mir nicht vorwerfen, dass ich dieses Amt vernachlässigt hätte. Ganz im Gegenteil: Landtagspräsident sein heißt, sieben Tage die Woche hart zu arbeiten. Aber ich bin auch von Herzen und voller Idealismus Ehrenamtler, und dieses inklusive Projekt in Mölln ist eine weitere Lebensaufgabe von mir. Nichts davon ist unanständig. Ich hätte mich gefreut, wenn ich mehr Untersetzung von anderen bekommen hätte. Im Übrigen bin ich in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises 30 Jahre lang im Aufsichtsrat, um Gewerbe anzusiedeln und nicht um irgendwelche Geschäfte zu machen.

„Ich kann jeden einzelnen Punkt aufklären“

Es gibt ein internes CDU-Papier, das Ihre Nebentätigkeiten auflistet, die Vorwürfe sind massiv. Unter anderem heißt es, Sie hätten Ihr Amt als Landtagspräsident für geschäftliche Zwecke missbraucht.

Erstens habe ich mein Amt nie missbraucht, zweitens ist es kein internes CDU-Papier, sondern ein Papier von Menschen, die mir wirklich eine Verleumdungskampagne an den Hals hängen wollen. Ich kann jeden einzelnen Punkt aufklären und entsprechend belegen. Das ist ja etwas, was dem besagten Papier gänzlich fehlt: Belege für diese unsinnigen Beschuldigungen. Alles, was ich getan habe, ist immer öffentlich präsentiert worden. Im Übrigen wird jeder, der auch nur einen Funken Verständnis davon hat, wie ich mich engagiert habe, sagen: Hier haben wir etwas Großartiges zustande bekommen.

Gibt es denn etwas, was Sie sich selbst vorwerfen in den letzten Monaten?

Natürlich, was für eine Frage. Es mag ein Fehler gewesen sein, dass ich auf dieser CDU-Mitgliederversammlung in Mölln mit 67 Jahren noch einmal als Vorsitzender kandidiert habe. Ich wollte verhindern, dass die verkrusteten Strukturen, die dort herrschten, fortbestehen. Nur deshalb wollte ich für den Übergang antreten und bin auch schon längst wieder zurückgetreten. Diese Kandidatur war sicher nicht das Klügste in meiner politischen Laufbahn. Aber so bin ich eben, wenn ich von etwas überzeugt bin, dann mache ich das.

„Vorwürfe sollen Verwirrung stiften“

Können Sie verstehen, dass durch Ihre Ämterhäufung ein komischer Eindruck entstanden ist?

Bei einem solch großen Projekt wie dem Robert-Koch-Park ist es gesellschaftsrechtlich notwendig, dass es zu solch einer Ämterhäufung kommt. Ich wäre froh, wenn wir hier als Staat schlankere Strukturen sinnvoll möglich machen würden. Aber so ist nun mal die Gesetzeslage. Klar ist: Die anonymen Briefe und Äußerungen von Leuten, die das inklusive Projekt nicht gut finden und sich lediglich an mir abarbeiten wollen, haben eines zum Ziel: Verwirrung stiften und suggerieren, hier sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen. So ein Vorwurf ist schnell im Raum und es ist schwer, sich entsprechend zu wehren. Ich kann Punkt für Punkt nachweisen, dass alle Vorwürfe und Unterstellungen falsch sind. Ich finde eine solche Form der Auseinandersetzung hochgradig unanständig. Mit offenem Visier kann man sich mit mir immer auseinandersetzen. Aber in dieser anonymen Form weise ich das energisch zurück. Das trifft mich und meine Familie sehr.

Wie groß ist die Gruppe Ihrer Kritiker?

Das kann ich nicht sagen, es ist ja alles wenig greifbar und diffus. Es wäre nur schön, wenn sich die Kritiker den Robert-Koch-Park einfach mal ansehen würden und begreifen, wie großartig inklusive Wohnprojekte sind. Im Landeshaus kennen viele das Projekt und finden es klasse.

In gut drei Monaten ist die Landtagswahl. Welche Folgen haben die Vorwürfe gegen Sie für ihre Partei?

Ich kandidiere nicht wieder. Das hat nicht mit der Partei zu tun, sondern sind Vorwürfe gegen mich persönlich.

„Das Ganze ist ein lauenburgisches Thema“

Haben Sie mit dem Ministerpräsidenten über die Vorwürfe gesprochen? Was sagt er dazu?

Warum sollte ich? Das Ganze ist ein lauenburgisches Thema, es betrifft meine Familie und mich und die CDU im Kreis. Da gehört es hin, und da wird es gelöst.

Was sagen Sie zum Vorwurf, dass Familienmitglieder, vor allem Ihre beiden Söhne, in der Möllner Politik einflussreiche Posten wahrnehmen wollen?

Das ist doch kein Vorwurf, sondern eine Tatsache, die allen bekannt ist. Die gesamte Familie Schlie engagiert sich sowohl ehrenamtlich als auch kommunalpolitisch. Das ist etwas Gutes. Was daran unanständig sein soll, verstehe ich nicht.

„Man darf nie an seinen Ämtern kleben“

Sie kandidieren nicht mehr für den Landtag. Welche Pläne haben Sie? Machen Sie weiter in der Kommunalpolitik?

Ich werde mit dem 7. Juni mit der Wahl eines neuen Landtagspräsidenten oder einer neuen Landtagspräsidentin sämtliche politischen Ämter niederlegen, auf Landes-, Kreis- und Ortsebene. Ich bin 67 Jahre alt, habe diese etwas schwierige Krankheitsphase fast hinter mir. Ich will mich kulturell engagieren und mit meiner Familie und insbesondere mit meiner Frau Reisen unternehmen. Ich bin stolz darauf, dass ich diese Entscheidung schon vor Jahren getroffen habe. Ich bedaure Menschen, die nicht aufhören können. Man darf nie an seinen Ämtern kleben.

Wollen Sie weiter Aufsichtsratsvorsitzender der LTG bleiben?

Auch das ist eine Funktion, die ich aufgeben werde. Im Übrigen: Diese Tätigkeit hat nichts damit zu tun, dass ich dort in irgendwelcher Form politisch Einflussmöglichkeiten hätte. Der Aufsichtsrat kontrolliert nur die Vorstände.

Von Christian Risch