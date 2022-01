Kiel/Mölln

Er selbst spricht von Eulenspiegeleien, und eine politische Posse ist es allemal, die sich derzeit in Mölln abspielt. Landtagspräsident Klaus Schlie, protokollarisch einer der obersten Würdenträger Schleswig-Holsteins, hat Ärger in seinem CDU-Ortsverband. Am 11. November wurde dort nach 28-jähriger Amtszeit eine Nachfolgerin für die bisherige Vorsitzende Christiane Gehrmann gewählt, und Schlie setzte sich in einer Kampfabstimmung äußerst knapp mit 23 zu 22 Stimmen gegen Parteifreundin Anja Reimann durch. Doch nun wird diese Wahl angefochten: Vorgängerin Gehrmann und die ehemalige Schatzmeisterin Bianca Radke werfen dem 67-Jährigen und dem Vorstand schwere Manipulation vor. Warum?

„Recht und Ordnung über Bord geworfen“

Die Lübecker Nachrichten (LN) zitierten diese Woche aus dem Anfechtungsschreiben: Bei den Wahlen hätten unberechtigte Personen mitgestimmt beziehungsweise seien sogar mitgewählt worden. Namentlich genannt werden drei Personen, unter anderem Schlies Tochter. Der Ortsverband sei zu keiner Zeit von den Beitritten der drei Mitglieder informiert worden, und das sei nicht nur ein gravierender Verstoß gegen die CDU-Landessatzung, sondern auch gegen CDU-Bundesstatuten. Auch dürften Parteimitglieder laut Landessatzung drei Monate vor Kreisparteitagen und Mitgliederversammlungen nicht mehr von einem Ortsverband in den anderen überwiesen werden. „Dass gerade der Landtagspräsident bei seiner eigenen Wahl Recht und Ordnung über Bord wirft, ist gänzlich inakzeptabel und fügt dem Ansehen der CDU Mölln schweren Schaden vor“, zitieren die LN Gehrmann.

Beobachter räumen der Beschwerde nur wenig Aussicht auf Erfolg ein. Mitglieder zügig aufzunehmen und problemlos umzumelden, sei in der gesamten Partei gängige Praxis. Ein Sprecher des CDU-Landesvorstands wollte sich allerdings nicht äußern, der Fall sei beim Schiedsgericht der CDU Herzogtum Lauenburg anhängig. Doch so oder so will Gehrmann auch dessen Votum nicht gelten lassen: Der Richter sei befangen, weil er zum einen der Ehemann einer im November frisch gewählten neuen Möllner Kassenprüferin sei – und zum anderen ein langjähriger Freund von Klaus Schlie.

„Logisch“: Schlie will Möllner Chefposten bald wieder abgeben

Schlie selbst klebt an seinem neuen Posten gar nicht und hatte dies nach eigenem Bekunden auch niemals vor. Für den 21. Januar hat er bereits eine neue Mitgliederversammlung einberufen. „Ich trete wieder zurück“, sagte er den Kieler Nachrichten. „Es ist ja wohl logisch, dass ich mit meinen 67 Jahren, wenn ich im Juni insgesamt mit der Politik aufhöre, nicht noch einmal Vorsitzender meines Heimat-Ortsverbands werden möchte, der ich in den 1970er-Jahren zehn Jahre lang war. Sonst müsste man an meinem geistigen Zustand zweifeln.“ Man habe inzwischen eine geeignete Person gefunden, die in der Lage sei, den Ortsverband Mölln in die Zukunft zu führen und die erforderliche Aufbruchsstimmung zu verbreiten, die die Union so dringend benötige. Einen Namen wollte Schlie vorerst nicht nennen.

Warum er sich überhaupt beworben habe? Wochenlang hatte die CDU nach einem Nachfolger beziehungsweise einer Nachfolgerin für Gehrmann gesucht. Die 47-jährige Rechtsanwältin und Kreistagsabgeordnete Anja Reimann sollte es schließlich werden. Doch Schlie hält sie für komplett ungeeignet. Am Tag der Wahlversammlung sei er nach einer Operation gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden. Eigentlich hat man da andere Sorgen. „Aber da niemand bereit war, gegen sie zu kandidieren, habe ich mich übergangsweise für ein paar Wochen oder Monate bereit erklärt.“ Es gehe um eine Verjüngung des Ortsverbands, aber auch darum, Schaden abzuwenden. Derzeit habe die einst so stolze CDU Mölln nur noch etwa 80 Mitglieder. Desaströs.

Anja Reimann wehrt sich

Reimann wies im Gespräch mit den Kieler Nachrichten auf das schwebende Parteiverfahren hin. „Man muss schauen, wer überhaupt berufen ist, eine neue Versammlung einzuberufen.“ Sie sei „verwundert“, dass Schlie offenkundig drei Personen habe eintreten lassen, um gewählt zu werden – „und auch, dass er noch im Januar eine neue Versammlung einberufen will, wo doch alles andere abgesagt wird“. Reimann betonte, dass sie den Möllner CDU-Mitgliedern ein Angebot gemacht habe, „weil ich genügend Erfahrung mitbringe, um zu wissen, wie man einen Ortsverband in die Zukunft führt“.

In der Landespartei schüttelt man über die Vorgänge fern der Landeshauptstadt den Kopf. Auseinandersetzungen seien in einer Demokratie völlig normal, sagte ein Vertreter am Mittwoch. „Aber einen Streit wie diesen finden die Leute nicht gerade cool.“

Kreisverbandschef Rasmus Vöge wies die Vorwürfe bereits zurück. Allein das Wort „Manipulation“ unterstelle böse Absicht. „Ich appelliere an die Geschlossenheit der CDU, die unbedingte Voraussetzung für den Erfolg der CDU bei den kommenden Wahlen ist, und fordere diese auch von allen Mitgliedern der CDU Herzogtum Lauenburg ein.“ Vöge tritt im kommenden Mai als Direktkandidat im Schlie-Wahlkreis 35 Lauenburg-Nord an und sah sich selbst bereits juristischen Anfechtungen ausgesetzt. Seine Nominierung hatte im vergangenen Jahr wegen Corona als kombiniertes Online-Verfahren mit Briefwahl stattgefunden. 18 Parteifreunde waren der Meinung, dass das Verfahren formale Fehler aufweise und Schlie als ehemaliger Kreischef unrechtmäßig die Strippen gezogen habe, indem er Vöge offensiv unterstützte. Die Klage wurde inzwischen abgeschmettert. Sie stammte aus demselben Personenkreis wie die neue Beschwerde im Ortsverband Mölln.