Schlie bittet Bedürftige zu Tisch

Neumünster

Die Veranstaltung findet in Neumünster am 9. Januar statt. Es ist bereits die dritte dieser Art. Um die Probleme der wohnungslosen Bürger kennenzulernen, hatte Schlie vor gut einem Jahr versprochen, Gespräche bei einem Essen zu organisieren. Das erste Treffen fand im Februar im Kieler Bodelschwingh-Haus statt. Es folgte ein Grillfest im Sommer am Landeshaus. „Nun soll die Reihe auch ins Land getragen werden“, sagte Schlie. Denn die Veranstaltungen hätten das gegenseitige Verständnis gefördert. „Vor allem haben wir Abgeordnete dadurch viele wichtige Impulse und auch Aufträge für unsere politische Arbeit erhalten.“

So gebe es mehr Fördermittel für präventive Arbeit, und die Anlaufstellen vor Ort und der Landtag hätten einstimmig beschlossen, wohnungs- und obdachlose Menschen mehr zu unterstützen, erklärt der Vorsitzende des Sozialausschusses, Werner Kalinka ( CDU).

Diakonie startet Winternotprogramm

Vizelandtagspräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber ( SPD) hatte Neumünster als weiteren Ort für ein Essen mit Wohnungslosen vermittelt. Denn dort gibt es Harry Gutschmidt: Der Rentner aus Tungendorf hat schon dreimal für Menschen aus der Obdachlosenunterkunft in Neumünster eine Einladung organisiert. Er folge einfach der Menschenrechtserklärung, sagt Gutschmidt: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ Da sei es für ihn selbstverständlich, federführend den 9. Januar zu organisieren.

Währenddessen hat die Diakonie Schleswig-Holstein ihr Winternotprogramm für Wohnungslose gestartet. Es richtet sich vor allem an jene Menschen, die die Notunterkünfte scheuen – auch, weil dort die Privatsphäre begrenzt ist oder Hunde nicht mitgenommen werden dürfen. Für sie werden nun landesweit warme Kleidung und Schlafsäcke verteilt und zusätzlich beheizbare Notunterkünfte geöffnet. Das Land Schleswig-Holstein fördert das Notprogramm mit 20.000 Euro, die Diakonie gibt 10.000 Euro.

Landespastor bittet um Mitmenschlichkeit

Brennpunkte sind die kreisfreien Städte Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster. Aber auch in ländlichen Regionen sind die Zahlen gestiegen – in Husum um 80 Prozent seit 2014 und in Rendsburg sogar um 240 Prozent.

In Kiel lag der Anstieg – allerdings von einem deutlich höheren Ausgangsniveau – bei 40 Prozent und in Neumünster bei 20 Prozent. Inzwischen leben auch viele Frauen und junge Erwachsene ohne Wohnung. Ohnehin sind in der Statistik nur die Hilfesuchenden in den diakonischen Einrichtungen erfasst. „Insgesamt sind 2018 sicher spürbar mehr Menschen betroffen gewesen als jene 7500 Menschen, die sich an uns gewendet haben“, sagt Landespastor und Diakonievorstand Heiko Naß. „Wer bemerkt, dass ein Wohnungsloser sich in einer Notlage befindet, sollte dringend Hilfe rufen.“