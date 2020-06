Ist Rassismus nur ein Problem der USA?

Kiel

Frau Touré, nach der Polizeigewalt gegen einen Schwarzen in Minneapolis eskaliert die Lage in den USA immer weiter. Haben Sie für die Unruhen Verständnis?

Aminata Touré: Absolut. Wenn man sich die Geschichte der USA anguckt, spricht man von einer 400-jährigen Geschichte des Rassismus, von institutionellem Rassismus. Ich war 2018 zum ersten Mal in den USA beim Black Caucus, einem Zusammenschluss von schwarzen Abgeordneten in den USA. Deswegen empfinde ich sehr viel Solidarität und sehr viel Verständnis für die Proteste dort.

Wir sprechen da auch über brennende Autos und Plünderungen. Ist Gewalt etwa eine Lösung?

Die Geschichte fängt ganz woanders an als bei brennenden Autos. Sie fängt an bei sterbenden Menschen, sie fängt an bei einer schwarzen Person, die beim Joggen von zwei weißen Menschen erschossen worden ist. Sie fängt damit an, dass allein im vergangenen Jahr über 230 schwarze Menschen durch Polizeigewalt gestorben sind. Dass 24 Prozent derer, die durch Polizeigewalt ums Leben kommen, schwarz sind, obwohl sie nur 13 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. Ich bin der letzte Mensch, der irgendwelche Autos anzünden würde. Das würde ich nicht tun. Ich bin aber nicht in der Situation, den traumatischen Schmerz zu haben, den unzählige afroamerikanische Generationen durchlebt haben. Der Großteil dieser Proteste ist friedlich.

Gleichwohl haben Sie Verständnis für die Wut?

Genau. Ich habe Verständnis für die Wut gegen Rassismus, gar keine Frage. Kern der Debatte ist staatliche Gewalt gegen schwarze Menschen, und zwar seit Jahrhunderten.

Sind Rassismus und Polizeigewalt nur ein Thema der USA?

Definitiv ist Rassismus nicht nur ein Thema der USA. Ich bin froh, dass auch wir uns in Schleswig-Holstein regelmäßig mit dem Thema auseinandersetzen. Auch Menschen hier, Menschen in Deutschland erfahren natürlich Rassismus. Trotzdem sprechen wir über verschiedene Ausprägungen, wenn wir über Deutschland und die USA sprechen.

Ist unsere Landespolizei vor Rassismus gefeit?

Niemand ist vor Rassismus gefeit, wenn man nicht darüber aufgeklärt oder sensibilisiert ist. Anfang des Jahres haben der Ministerpräsident Daniel Günther und ich in der Polizeischule Eutin eine Patenschaft übernommen: „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“. Deswegen ist eine Polizeischule nicht frei von Rassismus, aber sie ist bereit, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Rassismus ist in allen Institutionen, in allen gesellschaftlichen Bereichen ein Thema.

Wo erleben Sie selbst Ausgrenzung?

Rassismus erlebe ich natürlich auch im Alltag.

Es dürfte eher unterschwellig stattfinden, richtig?

Ja, es ist auch unterschwellig. Er findet an so vielen Stellen statt, dass ich das gar nicht auf einen Moment herunterbrechen kann.

Und das empfinden Menschen, die Rassismus erleben, als Demütigung?

Ja.

Und werden entweder wütend oder empfinden sich als Opfer sogar noch schuldig?

Viele Menschen machen genau diese Erfahrung. Studien belegen, dass viele Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft rassistische Einstellungen haben. Das denken wir uns nicht aus, das ist real belegt. Meine Entscheidung war deshalb, in die Politik zu gehen, weil ich der Überzeugung bin, dass das nicht meine Schuld ist und nicht etwas ist, was man im Zwiegespräch regeln kann. Am Ende des Tages geht es um ein Grundrecht: Niemand darf aufgrund seiner Herkunft oder seiner Hautfarbe benachteiligt werden. Aber es passiert.

Die USA erleben eine immer tiefere gesellschaftliche Spaltung. Wie könnte das Land da herauskommen?

Indem sich die Menschen mit dieser Problematik ernsthaft auseinandersetzen. Es geht um etwas Grundlegendes: Der Rassismus in den USA ist nicht aufgearbeitet. In dieser Verantwortung steht dort auch die Politik.

Was können, was sollten wir in Deutschland daraus lernen?

Dass ein andauernder Rassismus und ein andauerndes Nicht-verstanden-werden etwas ist, das eine Gesellschaft massiv spalten kann. Wir lassen unser Justizpersonal gerade vom Institut für Menschenrechte schulen. Darüber bin ich froh, weil nicht jedes Bundesland das macht.

Das Thema greift Sie persönlich emotional an. Warum ist das so?

Das ist so, weil ich seit ungefähr einer Woche und ehrlich gesagt schon mein Leben lang sehr viele Gespräche dazu führe.

Ist es auch das Gefühl, gegen Windmühlen anzurennen?

Auch das, natürlich. Ich lese gerade die Autobiografie von Malcolm X (Anm. d. Red.: der US-amerikanische Bürgerrechtler wurde 1965 umgebracht). Darin geht es um Lynchmorde, die vor über 50 Jahren stattgefunden haben. Wir sind im Jahr 2020, und in den USA passiert das heute noch. Natürlich ermüdet das.