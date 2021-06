Kiel

Noch ist es zu früh, um konkret über neue Konstellationen im Landtag zu sprechen, aber elf Monate vor der Landtagswahl gucken die Parteien natürlich genau auf die Werte, die Infratest Dimap im Auftrag des NDR ermittelt hat. Die Demoskopen sagen derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Union und Grünen voraus: Die CDU bekäme 28 Prozent (minus vier Prozent im Vergleich zur Landtagswahl am 7. Mai 2017), die Grünen 27 Prozent (plus 14,1). Die SPD müsste sich mit 15 Prozent (minus 12,3) begnügen, die FDP könnte mit elf Prozent (minus 0,5) ihre Position behaupten, die AfD bekäme sechs Prozent (plus 0,1) und der von der Sperrklausel befreite SSW drei Prozent (minus 0,3). Die Zahlen rücken zwei Koalitionen in den Fokus.

Szenario 1: CDU und Grüne werfen die FDP über Bord und bilden eine schwarz-grüne Koalition.

Das war’s dann also mit Jamaika, und in der CDU würde so mancher aufatmen. „Die Grünen waren immer zuverlässige Partner“, sagt ein Insider ausgerechnet mit Blick auf die Liberalen. „Dabei steht uns die FDP politisch so viel näher.“ Dass deren Vertreterinnen und Vertreter untereinander jedoch oft uneins seien, erschwere die Zusammenarbeit.

Günther bleibt Regierungschef. In Unions-Kreisen blickt man aber gespannt darauf, welche Ambitionen Bildungsministerin Karin Prien hat. Sie gilt nicht nur als fleißig, sondern auch als ehrgeizig und ist nicht nur stellvertretende CDU-Landeschefin, sondern auch Mitglied im Bundesvorstand und regelmäßiger Interview-Gast überregionaler Medien. In Kiel wäre niemand überrascht, wenn sie nach der nächsten Bundestagswahl als Ministerin nach Berlin wechseln würde – vorausgesetzt, die Union gewinnt.

So könnte das personell aussehen

Fraktionschef Tobias Koch, noch immer vor allem ein Mann der Zahlen, könnte Finanzminister werden. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack, bis zum April 2020 Justizministerin, gilt in der CDU als Allzweckwaffe, und auch ihr Nachfolger Claus Christian Claussen käme für eine zweite Amtszeit in Frage. Als potenzielle Sozialministerin wird Fraktionsvize Katja Rathje-Hoffmann gehandelt, Vorsitzende der Frauen-Union, Vertreterin des liberalen Flügels und Günther-Vertraute. Sollte das Ressort Umwelt und Agrar getrennt werden, käme der Abgeordnete und Landwirt Heiner Rickers als Landwirtschaftsminister in Frage.

Für die Grünen wäre die erneute Rolle als Juniorpartner nach Einschätzung von Parteifreunden „echt hart“. Finanzministerin Monika Heinold würde dann vermutlich keine Rolle mehr spielen. Neben dem Umweltministerium als grünem Schlüsselressort, weitergeführt von Jan Philipp Albrecht, spekulieren viele aufs Innenministerium. Immer wieder wird dafür Landtagsvize Aminata Touré genannt. „Das wäre ein Feld, wo man modernisieren könnte“, sagt eine Vertreterin. Vom Kampf gegen Rassismus über Frauenrechte bis zur Studie über Rechtsextremismus: „Eine Grüne im Innenministerium würde das Bewusstsein verändern. Wir stehen zu den staatlichen Institutionen, aber nicht mit Law and Order.“ Auch das Wirtschaftsministerium ist für die Partei interessant. Genannt wird der junge Abgeordnete und Ökonom Joschka Knuth, zeitweise ein enger Mitarbeiter von Robert Habeck.

Szenario 2: Die Grünen beenden ihre Koalition mit der CDU und bilden mit SPD und FDP eine grüne Ampel.

Das wäre dann wahrscheinlich, wenn die Grünen tatsächlich nur knapp hinter der Union lägen oder sie sogar übertrumpfen würden. Lange Überzeugungsarbeit bei Koalitionspartnern dürfte kaum erforderlich sein: Die FDP, die sich vor der Wahl bewusst auf keine Koalitionsaussage festlegen will, wäre heilfroh, weiter Politik gestalten zu können. Die SPD wiederum käme trotz herber Stimmverluste endlich aus der ungeliebten Opposition heraus.

Wer die Staatskanzlei übernimmt? Das käme ganz auf die Entscheidung einer Frau an: Monika Heinold. Bei Verhandlungen im jetzigen Kabinett gilt die Finanzministerin als bärenstark. Niemand in der Partei käme an ihr vorbei, wenn es „die Moni“ noch einmal wissen wollte. Was aber, wenn sie auf eine erneute Kandidatur zur Wahl verzichtet und sich ins Privatleben zurückzieht?

Personal mit Starpotenzial bei den Grünen

In SPD-Kreisen streut so mancher das Gerücht, Robert Habeck könnte nach Schleswig-Holstein zurückkommen. In der Tat: Sollte der auch außerhalb seiner Parteikreise populäre Flensburger der Hauptstadt überraschend den Rücken kehren und im Norden Spitzenkandidat werden, müsste sich Amtsinhaber Günther warm anziehen. Ist aber höchst unwahrscheinlich. Habeck dürfte eher einen Posten im Bundeskabinett anstreben – zum Beispiel als Finanzminister. Als Spitzenkandidat käme also eher Umweltminister Albrecht in Frage. Allerdings wird auch für diese Position Aminata Touré gehandelt, der Popstar der Grünen: Sie ist in der „Vogue“ zu sehen, aber auch auf vielen politischen Pressetiteln im Ausland.

So wurde das personell aussehen

SPD-Landeschefin Serpil Midyatli wird in den nächsten Wochen Fraktionschefin im Landtag, gilt derzeit als einzig mögliche Spitzenkandidatin der Genossen im Norden. Sie könnte Sozialministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin werden. Im Bildungsministerium sehen Parteikreise den Abgeordneten und studierten Lehrer Martin Habersaat aus Stormarn als feste Bank. Große Hoffnungen setzt man auch in den ehemaligen Staatskanzleichef von Ministerpräsident Torsten Albig (SPD), Thomas Losse-Müller. Er war lange bei den Grünen, ist jetzt bei der SPD und strickt mit Midyatli an neuen Politik-Strategien. Er könnte Finanz- oder Wirtschaftsminister werden. Man werde sehen müssen, wer ab Mai 2022 überhaupt noch in der Fraktion sitzt, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Minus 12,3 Prozent würde einen empfindlichen Aderlass bedeuten – an Abgeordneten, aber auch an Mitarbeitern.

Und die FDP? Sie würde ihren Spitzenkandidaten Bernd Buchholz vermutlich weiter im Wirtschaftsministerium halten wollen. Heiner Garg müsste das Sozialministerium zähneknirschend abgeben – trotz seiner Dauerpräsenz während der Corona-Krise. „Heiner ist Politiker genug, als dass daran eine Koalition scheitern würde“, heißt es aus der Partei. Auch Fraktionschef Christopher Vogt gilt als ministrabel. Bisher winkt er aber ab. Immer wieder genannt wird dagegen Thilo Rohlfs, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Er ist Verwaltungsrichter und könnte das Justizministerium übernehmen.