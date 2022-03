Schleswig-Holsteins FDP kämpft um den Verbleib in der Landesregierung. Bis zur Landtagswahl am 8. Mai 2022 will ihr Spitzenkandidat Bernd Buchholz an 26 Orten auftreten und mit den Menschen ins Gespräch kommen. Allerdings liegen die Umfragewerte hinter den Erwartungen zurück.