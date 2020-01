Greift Albrecht (Grüne) Günther an?

Kiel

„Wir alle sollten in Zeiten, in denen die Herausforderungen so groß sind, bereit sein, Verantwortung zu tragen. Das ist ein hoher Anspruch, den ich auch auf mich übertrage“, sagte er am Dienstag in Kiel. Als Spitzenpolitiker dürfe man eine solche Kandidatur nicht von vornherein ausschließen.

Fraktionschefin: Entscheidung nicht vor 2021

Die Grünen-Fraktionschefin im Landtag, Eka von Kalben, wies darauf hin, dass ihre Partei nicht vor 2021 über die Spitzenkandidaten entscheiden werde. „Aber es ist überhaupt nicht abwegig, einen amtierenden und erfolgreichen Minister aufzustellen. Und bei unseren jetzigen Umfragewerten gehe ich davon aus, dass wir auf jeden Fall eine Kandidatur haben werden.“

Auch Heinold hält sich eine Kandidatur offen

Chancen auf eine Nominierung darf sich allerdings auch die grüne Finanzministerin Monika Heinold (61) ausrechnen - auch sie hält sich eine Kandidatur offen. „ Monika Heinold kann auf jeden Fall Ministerpräsidentin dieses Landes sein“, betonte von Kalben. „Das steht für mich außer Frage. Aber auch Jan Philipp Albrecht traue ich das zu.“

Möglich ist auch ein rein weibliches Spitzenteam

Die Grünen nominieren vor Wahlen traditionell eine Doppelspitze mit mindestens einer Frau. Nach Einschätzung aus Parteikreisen wäre es diesmal allerdings denkbar, dass die Nord-Grünen ein rein weibliches Tandem der geschlechterparitätischen Lösung vorziehen. Neben Heinold käme zum Beispiel Fraktionschefin von Kalben in Frage, aber auch Landtagsvize Aminata Touré (27). Offiziell zwingt sich die Partei zur Ruhe. „Für Grüne gilt schon immer, dass Inhalte wichtiger als Personalfragen sind“, sagte Nord-Parteichef Steffen Regis. „Erst einmal gilt, dass 2020 ein gutes Jahr ist, um Vorzeigeland beim Klimaschutz zu werden. Das ist die aktuelle Aufgabe für alle Grünen in Schleswig-Holstein.“

Stegner nennt die grünen Ambitionen mutig

Oppositionschef Ralf Stegner ( SPD) bezeichnete die grünen Ambitionen gestern als mutig. „Die Jamaika-Koalition hat vieles, was sie versprochen hat, doch noch gar nicht umgesetzt“, sagte er. „ Die Grünen verteilen bereits das Fell, obwohl der Bär noch gar nicht erlegt ist.“

Auch in Hamburg, wo am 23. Februar gewählt wird und die Grüne Katharina Fegebank die Senatskanzlei übernehmen will, sei das Rennen längst nicht entschieden. Stegner: „Ob die Bäume für die Grünen in den Himmel wachsen, wird man sehen. Wir Sozialdemokraten kämpfen jedenfalls dafür, weiterhin den Ersten Bürgermeister zu stellen. Und wir wollen wieder die Regierung in Schleswig-Holstein führen.“