Kiel

Monika Heinold macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube. „Ich bin mit rot-grünen Koalitionen groß geworden“, sagt die Spitzenkandidatin der Öko-Partei. Weil Politik aber immer auch die Kunst des Möglichen ist, hat Heinold 2017 die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein mit aus der Taufe gehoben. „Ich bin eine Pragmatikerin“, erzählt sie bei einem Spaziergang an der Kiellinie von ihrem Finanzministerium Richtung Staatskanzlei. Dort regiert Daniel Günther. „Noch“, sagt Heinold selbstbewusst. „Ich trete an, um Ministerpräsidentin zu werden.“

Das Selbstbewusstsein der erfahrenen Politikerin versetzt die CDU in Angst und Schrecken. Selbst auf den Fluren des Bundestags in Berlin fragen sich besorgte Christdemokraten, ob Heinold ernst macht und zusammen mit SPD und FDP oder SSW einen Wahlsieger CDU in die Opposition schicken würde.

Heinold denkt kurz nach. „Es spielt natürlich eine Rolle, welche Partei wie viel Prozent holt und wie weit die Ergebnisse auseinanderliegen“, sagt sie. Der Wählerwille müsse sich in einer künftigen Regierung abbilden. Aber möglich sei prinzipiell beides: die Regierungsbildung durch die stärkste Partei oder durch ein Bündnis kleinerer Parteien.

Wahlsieger muss nicht regieren: „Ich sage nur Hamburg und Ole von Beust.“

Im Landeshaus wird Heinold zugetraut, ein solches Bündnis zu schmieden und so in die Staatskanzlei zu kommen. „Mein Ziel ist es, die Grünen am 8. Mai zur stärksten Kraft zu machen“, sagt Heinold. Um dann die Sorgen der CDU zu befeuern. „Ich sage nur Hamburg und Ole von Beust.“ Der CDU-Spitzenkandidat war bei der Bürgerschaftswahl 2001 zwar mit 26,2 Prozent hinter der SPD durchs Ziel gekommen (36,5 Prozent), hatte aber zusammen mit dem Rechtspopulisten Schill (19,4 Prozent) und der FDP (5,1 Prozent) die Macht im Rathaus übernommen.

Monika Heinold schmunzelt. Die gelernte Erzieherin, die einzige Nicht-Akademikerin in der Ministerriege, hat in der Landespolitik seit 1996 und zuvor im Segeberger Kreistag oft erlebt, dass sie unterschätzt wurde. Das habe manchmal geschmerzt, sei aber eher ein Vorteil, erzählt sie.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie Monika Heinold direkt an Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold steht am Dienstag, 19. April, von 16.30 bis 17.30 Uhr den Leserinnen und Lesern der Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung für Fragen zur Verfügung. Die 63-jährige Finanzministerin hat nicht nur bei Zahlen den Durchblick, sondern kennt sich als gelernte Erzieherin auch mit frühkindlicher Bildung aus und will die Wirtschaft des Landes ökologischer ausrichten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter Tel. 0431/903-3330. Die Hotline ist nur zur oben angegebenen Zeit freigeschaltet.

Im Landeshaus zweifelt ohnehin niemand daran, dass die resolute Grüne ein Studium locker geschafft hätte. Heinold, die in Hardebek (Kreis Segeberg) aufwuchs, hatte in den 80er-Jahren sogar schon einen Studienplatz (Sozialpädagogik), entschied sich dann aber für eine einjährige Reise um die Welt. Nach der Rückkehr kamen ihre zwei Söhne (heute beide Mitte 30) auf die Welt und dann stieg sie erst in den Beruf und dann in die Politik ein. „Das mit dem Studium hatte sich erledigt.“

Monika Heinold: „Ich bin Feministin“

In den nächsten Jahren erlebte Heinold, wie schwer gerade jungen Müttern der Einstieg in eine von Männern dominierte Kommunalpolitik fällt. Diese Erfahrungen prägen bis heute. „Ich bin Feministin“, erklärt Heinold. Eine Frauenquote sei richtig, ebenso eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, „damit sich Frauen nicht täglich zerreißen müssen“.

Wichtig sei auch, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Heinold sagt das ohne Hintergedanken, stutzt erst bei der Nachfrage, ob Frauen bessere Politiker oder Regierungschefs seien. „Nein, Frauen machen nicht besser Politik, aber anders.“

„Schleswig-Holstein darf Habeck & Co nicht ausbremsen“

Sofort ist Heinold wieder mittendrin in der Politik, bei der Wahl und der Frage, mit wem die Grünen regieren möchten. Heinold nennt hier beim Spaziergang erstmals Bedingungen. „Wir Grüne werden nur in eine Koalition gehen können, die im Bundesrat die Zielsetzungen der Bundesregierung in der Klima- und Energiepolitik aktiv unterstützt.“ Im Klartext: „Schleswig-Holstein darf Habeck & Co nicht ausbremsen“.

Einmal in Fahrt, legt Heinold nach. Schleswig-Holstein dürfe auch Initiativen für Naturschutz und Tierwohl nicht blockieren. „Das müssen wir in einem Koalitionsvertrag klipp und klar festlegen.“ Eine solche Klausel wäre für Regierungsbündnisse eine Premiere. Klar ist, dass die SPD damit keine und die CDU große Probleme hätte.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gar nicht anders als Polit-Männer schaltet auch Heinold bei unbequemen Fragen auf Durchzug, etwa bei der nach ihrer Zukunft, falls sie nicht Ministerpräsidentin wird. „Sie können mich den ganzen Tag fragen und ich werde immer nur sagen, dass ich antrete, um Schleswig-Holstein als Ministerpräsidentin zu regieren.“

Im Landeshaus gilt es dabei als sicher, dass es für die dienstälteste Ministerin (seit 2012) nur Top oder Flop gibt – entweder den Einzug in die Staatskanzlei oder den Rückzug ins Privatleben zu ihrem Partner Stefan und Enkelin Mariebelle.

Von Ulf Christen