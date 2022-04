Lübeck

Das Wetter meint es nicht gut mit den Sozialdemokraten. Der strahlend blaue Himmel zieht sich zu, als die Wahlkampfkundgebung am Sonnabend, 9. April, auf dem Koberg beginnt. Viele Menschen haben sich zusammengefunden, brechend voll ist der Koberg jedoch keineswegs. Björn Engholm ist anwesend, genauso Bernd Saxe.

Nach einer kleinen Saxofon-Einlage eröffnen gegen 10.30 Uhr die Lübecker Landtagskandidaten Sandra Odendahl, Sophia Schiebe und Jörn Puhle mit Statements die Veranstaltung. Puhle spricht über Chancengerechtigkeit in der Bildung. Schließlich seien „Kinder unsere Zukunft.“

Serpil Midyatli: „Energiewende muss man wollen“

Odendahl verspricht gerechte Bezahlung in der Pflege und Schiebe berichtet von sozialen Notständen an ihrer Ganztagsschule. Anschließend ergreift Landesvorsitzende Serpil Midyatli das Wort. Klimaneutralität bis 2040 sei das Ziel, denn die Energiewende „muss man wollen.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gegendemonstranten unter problematischer Parole

Gegen 10.45 nimmt der Regen zu. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau spannt für sich und Björn Engholm einen Regenschirm auf. Doch auch die Rufe einer Gegenkundgebung an der Ecke Breite Straße/Fischergrube nehmen zu: Unter dem Motto „Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!“, haben sich – nach Angaben der Polizei – rund 30 Menschen versammelt.

„Sie sind laut, doch wir sind lauter“, sagt Odendahl. Das stimmt allerdings nur für die kurze Dauer einiger Jubelrufe. Und auch Midyatlis Nazis-Raus-Skandierungen erhalten wenig Resonanz aus der Menge.

Geeinte Sozis: Serpil Midyatli (von links), Sophia Schiebe und Jörn Puhle in Wahlkampfstimmung. Quelle: Agentur 54°

Nachhaltigkeit: Spitzenkandidat Losse-Müller blickt nach vorne

Ab 11 Uhr ergreift der Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller das Wort. „Wohlstand, Glück, Gesundheit, Nachhaltigkeit funktionieren nur als gesellschaftliche Teamarbeit“, erklärt der SPD-Politiker. Der Ex-Grüne blicke nach vorn: „Wir wollen dieses Land modernisieren. Wir schauen auf 2050 statt 1950.“

Auf dem Weg nach vorne: SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller auf dem Koberg. Quelle: Agentur 54°

Engholms Vermächtnis: Spitzenkandidat Losse-Müller blickt zurück

Allerdings bleibt der Blick zurück dann doch nicht aus. „Lieber Björn“, wendet er sich an den ehemaligen Ministerpräsidenten Engholm. „Am 8. Mai 1988 habt ihr in Energie und Bildung die Grundlagen für die heutigen Erfolge gelegt.“

Mit Kippe und Charme: Björn Engholm, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident von 1988 bis 1993, auf der Kundgebung in Lübeck. Quelle: Agentur 54°

Zunehmende Störung: 150 Demonstranten auf dem Koberg

Allmählich strömen lautstarke Demonstranten auf den Koberg. Nach Polizeiangaben handelt es sich um rund 150 Personen. In ihre Richtung bekennt sich Losse-Müller leidenschaftlich zur Corona-Impfung als Akt der Solidarität. Dann überlässt der Landespolitiker die Bühne dem hohen Besuch aus Berlin.

Ukraine statt Landtag: Kanzler Olaf Scholz ergreift das Wort

Bundeskanzler Olaf Scholz winkt den Versammelten mit präsidialer Gestik zu. Unter „Olaf! Olaf!“-Rufen ergreift er gegen 11.15 Uhr das Wort. Nicht dem Wählervolk, sondern Russlands Machthaber Putin gilt der erste Teil seiner Rede.

Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Koberg: „Tausende Männer ziehen gegen ihren Willen für Putins Imperalismus in den Krieg.“ Quelle: Agentur 54°

„Putin, hättest du doch so viel Geld in die Wirtschaft gesteckt, wie in dein Militär.“ Willy Brandt habe gelehrt, dass es schlimme Folgen habe, wenn Geopolitiker für ihre Politik willkürlich „in den Geschichtsbüchern blättern.“ Die Landesgrenzen müssen gewahrt werden. Und genau deshalb sei es richtig, die Ukraine mit Verteidigungswaffen zu versorgen. Für die heimische Abwehr stellt der Kanzler in Aussicht: „Wir müssen die Nato so ausrüsten, dass niemand es wagen wird, uns anzugreifen.“

Bundeskanzler Olaf Scholz in Lübeck: „Wir müssen die Nato so ausrüsten, dass niemand es wagen wird, uns anzugreifen.“ Quelle: Agentur 54°

Scholz: Warum ist Losse-Müller der Richtige?

Nach zehn Minuten wechselt Scholz zum Thema Landtagswahl und spricht von Flüssiggasterminals vor der norddeutschen Küste. Erst nach einer Viertelstunde erwähnt er zum ersten Mal den SPD-Spitzenkandidaten: „Thomas ist der Richtige.“ Gerechtigkeit, Klimaschutz und Zusammenhalt seien seine Stärken. Losse-Müller für Schleswig-Holstein? „Besser ist das“, ist Scholz überzeugt.

„Volksverräter“ und „Brechmittel“: Störer umzingeln Koberg

Die Störer aus der Gegenkundgebung haben unterdessen den Koberg in großen Teilen umzingelt. Vor der Jakobikirche sind Plakate mit der Aufschrift „Volksverräter“ zu sehen. Vor dem Heiligen-Geist-Hospital prangt ein großes Transparent, das den Bundeskanzler als „Brechmittel“ beschimpft, gepaart mit drastischen Worten, er solle verschwinden.

Eingeschränkt pietätsvoll: Ein Banner der Gegendemonstranten bezeichnet Kanzler Scholz als „Brechmittel“. Quelle: Agentur 54°

Ungewohnt leidenschaftlich: Des Kanzlers Rede

Vielleicht gerade deshalb ist die Rede des Kanzlers ungewohnt leidenschaftlich. Derartige Unterstützung erhält Losse-Müller gerne. „Lieber Olaf, vielen Dank für deine Unterstützung. Gemeinsam werden wir dieses Land voranbringen. Ganz egal, was andere sagen.“

Auftakt in die heiße Phase: Thomas Losse-Müller, Olaf Scholz und Serpil Midyatli zeigen auf der Kundgebung Zusammenhalt. Quelle: Agentur 54°

Gegen 11.35 Uhr ist die Veranstaltung zu Ende. Während der Kanzlerrede waren die Wolken wieder aufgeklart und die anwesenden Lübecker diskutieren, was sie von dem Auftritt halten sollen.

Wie haben die Lübecker den Auftritt empfunden?

Karin ist 72 Jahre alt. Die Seniorin habe aufgrund der Störer nicht viel hören können. Was zu verstehen war, habe ihr jedoch gefallen. Ohnehin sei sie überzeugte SPD-Wählerin.

Sabine Rossmann war von Scholz‘ Auftreten angetan: „Die Rede war gut, vor allem war sie mal lauter als sonst.“ Der Kanzler habe von Ukrainekrieg bis Mindestlohn alles erfasst, was die Menschen derzeit bewegt, findet die 61-Jährige.

„Die Gegendemonstranten haben genervt“

Tobias Lemke verfolge Olaf Scholz schon seit Längerem. SPD-Wähler sei er nicht und daran habe auch der Auftritt nichts geändert. „Es war eine ganz gute Rede, vor allem seine Aussagen zur Verteidigung der Ukraine waren interessant.“

Die Gegendemonstranten hätten ihn genervt. „Ich glaube, das sind in Teilen die, die sonst immer durch die Beckergrube marschieren.“ So etwas müsse nicht sein.

Lautstark und zahlreich: Rund 150 Gegendemonstranten störten die Veranstaltung durch Zurufe und Gejohle. Quelle: Agentur 54°

Walter ist 72 Jahre alt. Der Lübecker ist vor einiger Zeit aus der SPD ausgetreten. Sein Eindruck von Olaf Scholz? „Ich bin froh, dass nicht Friedrich Merz Kanzler ist.“

So wirklich überzeugt von Scholz sei er aber auch nicht. Vor allem lehne er die Belieferung der Ukraine mit Verteidigungswaffen ab. „Das ist so, als würde man einen Brand mit Stroh zu löschen versuchen.“ Für Losse-Müller sieht er im Wahlkampf keine Chance. „Günter macht seine Sache aber auch ganz gut. Den kann man mit Merz überhaupt nicht vergleichen.“

Genosse Kanzler: SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller an der Seite von Bundeskanzler Olaf Scholz. Quelle: Agentur 54°

BKA vor Ort: Wahlkampf unter erhöhter Sicherheit

Die heiße Phase des Wahlkampfes ist nun eröffnet und es wird sich in den Umfragen zeigen, wieviel Rückenwind die SPD vom Lübecker Scholz-Auftritt erhält. Eindrucksvoll war die Kundgebung allemal. Nicht zuletzt aufgrund eines seltenen Anblickes: Zahlreiche Einsatzkräfte des Bundeskriminalamtes waren vor Ort im Einsatz, teilweise auf den Dächern postiert.

Gegendemonstration: Wie lautet das Fazit der Polizei?

Gemeinsam mit den wütenden Gegendemonstranten wurde der Kanzlerbesuch zu einem angespannten Ereignis. Das Fazit der Polizeisprecherin Claudia Struck ist dennoch nüchtern: „Nach Hinzuziehung und Aufstellung von weiteren Polizeikräften beruhigte sich die Situation, sodass keine weiteren polizeilichen Maßnahmen erforderlich waren.“

Von Timm Lewerenz