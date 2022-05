Kiel

Unterschiede in Sachen Wirtschaft? Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine haben sich im Landtagswahlkampf die Positionen der Parteien noch stärker angeglichen: Der Umstieg auf erneuerbare Energien müsse beschleunigt werden, heißt es nahezu unisono, selbst der Streit um den Bau eines Terminals für Flüssiggas (LNG) in Brunsbüttel ist vorerst vom Tisch, und da man anderen bei der Windkraft um mindestens eine Nasenlänge voraus sei, müsse alles getan werden, damit Wirtschaft und Arbeitsplätze davon profitieren. Ökologie und Ökonomie im Einklang? In Sachen Verkehrspolitik gibt es mit den Grünen Spannung.

„Eine zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur ist für eine florierende Wirtschaft das A und O“, betont Michael Thomas Fröhlich, Hauptgeschäftsführer beim Spitzenverband der Arbeitgeber UV Nord. Dass an der festen Fehmarnbeltquerung inzwischen gebaut werde, sei sehr zu begrüßen. Mit Blick auf den Hamburger Hafen sei der Nord-Ostsee-Kanal weiter auszubauen; die Lobbyarbeit, die Schleswig-Holstein gemeinsam mit Hamburg in Berlin leiste, sei nicht zu unterschätzen. „Und wir brauchen dringend eine A20 mit westlicher Elbquerung.“ Das sieht allerdings nicht jeder so.

Grüne: „Wir wünschen uns keine neuen Fernstraßen“

„Leider verursacht der Straßenverkehr große Probleme, die zunehmend unsere Lebensqualität belasten“, stellen die Grünen fest. „Wir haben in Schleswig-Holstein bereits ein sehr ausgebautes Straßennetz (...). Daher wünschen wir uns keine neuen Bundesfernstraßen.“ Einen Ausbau der A20 über den Anschluss an die A7 hinaus lehne man ab. Die anderen Parteien betonen dagegen, dass man im Straßenausbau schneller vorankommen müsse. Die A20 gehöre dringend dazu. Am entschiedensten äußert sich die FDP. Sie will das Landesstraßennetz mit jährlich mindestens 100 Millionen Euro „sehr zielstrebig weiter sanieren und modernisieren“.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass sich der Zusammenhang von Wirtschaft und Wohlstand durch alle Programm zieht, bewertet der UV Nord wohlwollend. „Allerdings ist die Intention höchst unterschiedlich“, sagt Michael Thomas Fröhlich. „Wir waren mit der bisherigen Jamaika-Politik und ihrer Vision neuer Ansiedlungen nicht unzufrieden und verspüren im Mittelstand keine Wechselstimmung.“

CDU will ein „Welcome-Center“ für ausländische Fachkräfte

Nahezu alle Parteien sichern kleinen und mittleren Unternehmen volle Unterstützung zu. Auch geht es darum, verstärkt Fachkräfte anzuwerben und Unternehmen zu bewegen, sich im Norden anzusiedeln. „Wir werden hierfür auch die Wirtschaftsförderungs- und Technologietransfer-Gesellschaft Schleswig-Holstein dauerhaft besser ausstatten, um vor allem Ansiedlungen aus dem Ausland noch zielgerichteter umsetzen zu können“, heißt es bei der CDU. Um ausländische Fachkräfte anzuwerben, solle ein „Welcome-Center“ geschaffen werden, „in dem alle Aktivitäten zu diesem Thema gebündelt werden“.

SPD: Arbeitnehmer müssen „ordentlich“ bezahlt werden

Die SPD betont die soziale Sicherung und faire Einkommen. Öffentliche Aufträge und Förderung dürfe nur bekommen, wer seine Beschäftigten „ordentlich“ bezahle. „Mit uns gibt es kein Lohndumping auf Kosten der Beschäftigten.“ Zusammen mit den Gewerkschaften und den Unternehmen wolle man „die nötige Transformation hin zu einer klimaneutralen Industrie bewältigen“. Das Land müsse seine Fördermittelberatung professionalisieren. „Wir wollen, dass das Land durch eine Klimainvestitionsgesellschaft direkt als Co-Investor aktiv werden kann. Dreh- und Angelpunkt der Transformation der Industrie ist die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff.“

Auch die FDP sieht in der Erzeugung erneuerbarer Energien eine wichtige Aufgabe, „weil dies bei der Standortsuche für viele Unternehmen inzwischen eine gewichtige Rolle“ spiele. Zu den zentralen liberalen Anliegen gehört aber auch die Vereinfachung des Planungsrechtes. Die Grünen dagegen sprechen vom „Klimawirtschaftswunderland“: Man werde die Rahmenbedingungen setzen, „damit es für mehr Unternehmen attraktiv wird, sich auf den Weg in Richtung Klimaneutralität zu machen“, und dafür sei eine zielgerichtete Förderpolitik nötig. „Wir wollen die Förderprogramme des Landes künftig klar entlang der wichtigen Zukunftsthemen Klimaschutz und Energiewende, Digitalisierung, Umweltschutz, Ressourcenschonung und Erhalt der Biodiversität ausrichten.“