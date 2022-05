Kiel

Es war der letzte öffentliche Schlagabtausch der vier Spitzenkandidaten, bevor sie am Sonntagabend nach den ersten Hochrechnungen wieder aufeinandertreffen. Nach dem Talk bei „RND vor Ort“ konnte man Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Anstrengung der letzten Tage im Gesicht ablesen. „Zum Glück wurde ich vor dem Talk abgepudert“, sagte der Politiker lachend.

Nachdem ihn mitten im Wahlkampf-Endspurt das Coronavirus erwischte und er sich ab dem 24. April isolieren musste, konnte er erst am Mittwoch nach einem negativen Testergebnis wieder Termine wahrnehmen. „Das war schon seltsam, quasi auf null herunterzufahren. Vorher war ich immer von morgens bis abends unterwegs, dann musste ich plötzlich den ganzen Tag zu Hause sitzen und bin danach sofort wieder auf 100 Prozent hochgefahren“, so Günther.

Am Wahltag wollen alle erstmal ausschlafen

Ein wenig stecke ihm die Infektion noch in den Knochen, sodass er abends müder sei als sonst. Trotzdem genehmigte sich der Politiker, der sonst im Wahlkampf weitgehend auf Alkohol verzichtet, nach dem Auftritt im Kieler Längengrad ausnahmsweise drei kleine Bier.

Zeit für eine Verschnaufpause bleibt ihm ohnehin nicht. „Die nächsten Tage sind noch mal volle Power angesagt.“ Stippvisiten vor Supermärkten in Eckernförde, Gettorf, Altenholz und Kiel stehen noch an. Am Sonntag will Günther dann aber ausschlafen und um 11 Uhr ins Wahllokal. So will es auch Monika Heinold (Grüne) halten. Am Sonnabend ist sie noch auf Märkten in Rendsburg und Ostholstein auf Stimmenfang unterwegs. „Am Sonntag will ich dann ausschlafen, gemütlich frühstücken und dann zur Wahl gehen.“

Heinold bestritt den RND-Talk in einem roten Kleid. Ein modischer Hinweis auf ihren Wunschkoalitionspartner? „Nein“, sagt die Finanzministerin auf Nachfrage. „Heute Morgen hatte ich übrigens Schwarz an.“

Zwar mögen die Politiker aus der Jamaika-Koalition sich als Personen offenkundig untereinander, standen nach der Diskussion auch gesellig mit Wein und Bier scherzend in einer Runde beisammen. Schenken will sich aber auf den letzten Meter niemand etwas.

Heinold und Kabinettskollege Bernd Buchholz (FDP) beugten sich während der Gesprächsrunde immer wieder zueinander und tuschelten. Nach eigenen Worten passierte das jedoch vor allem aus Empörung, als nach einem Wortgefecht zwischen Günther und Losse-Müller plötzlich die Stoppuhr für die Redezeiten stehen geblieben war und der Ministerpräsident länger als 60 Sekunden ausholen konnte.

Losse-Müllers Dorf aufgeregt vor Medienrummel

„Es geht jetzt noch richtig etwas“, glaubt SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller. „Es ist noch lange nicht vorbei. Am Sonnabend gehe ich noch mal von Tür zu Tür.“ Ein Großteil der Wählerschaft in Schleswig-Holstein wisse noch nicht, für welche Partei sie sich am Sonntag entscheide. Rund 2,3 Millionen Schleswig-Holsteiner dürfen am 8. Mai bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ihre Stimme abgeben.

Da sehe er noch Potenzial, einige Stimmen für sich zu holen. Ein Auftritt mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag soll zusätzlichen Auftrieb geben. „Am Sonntag gehe ich dann bei mir im Dorf bei der kleinen Feuerwehr wählen. Da sind schon alle ganz aufgeregt, weil sich mehrere Kamerateams angekündigt haben“, so Losse-Müller.

Kein Kandidat wollte sich im Anschluss selbst als Sieger bezeichnen

Kein Kandidat wollte sich im Anschluss selbst als Sieger im Vierkampf bezeichnen. „Das Urteil müssen sich dann die Zuschauer bilden“, so Günther. Er fühlte sich nach eigenen Worten „wohl“ in der Runde. „Es ist noch einmal klar geworden, dass wir schon unterschiedliche Positionen haben und sich die Wählerinnen und Wähler am Sonntag entscheiden können, wer das Land nach vorne bringen will oder nicht“, so das Fazit von Losse-Müller.

Heinold empfand das letzte Zusammentreffen der vier Spitzenkandidaten vor der Wahl zugleich als „locker und munter“ wie auch als „sehr ernsthaft“. Bernd Buchholz (FDP) war mit seinem Auftritt zufrieden: „Ich habe alles so gesagt, wie ich es wollte.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das, was er vertrete und in den vergangenen fünf Jahren in der Jamaika-Koalition erreicht habe, spreche für sich. Dennoch hat auch der Wirtschaftsminister natürlich vor dem Urnengang noch viel auf dem Zettel.

„Mein Tag startet um 8.15 Uhr mit der ersten TV-Schalte. Ich fahre nach Lütjenburg, Flensburg und Neumünster, spreche am Sonnabendvormittag zusammen mit Christian Lindner in Kiel.“ Am Sonntag will auch er dann ganz entspannt seinen Stimmzettel einwerfen gehen, bevor es nächste Woche mit dem Tauziehen losgeht, wer mit wem eine neue Regierung bilden könnte.