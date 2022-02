Kiel

Rund zehn Wochen vor der Landtagswahl am 8. Mai hat der Landesvorstand der SPD Schleswig-Holstein seinen Entwurf zum Wahlprogramm vorgelegt. Darin geht es um nichts weniger als den Umbau etwa der Schulen, der Wärmeversorgung und des Wohnungsbaus. Finanzieller Spielraum dafür sei vorhanden, sagte SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller am Montag bei der Vorstellung des Papiers in Kiel.

Der gut 90 Seiten starke Vorschlag soll am Sonnabend, 12. März, vom Landesparteitag beschlossen werden. SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli rechnet nicht damit, dass es dann noch zu großen Änderungen kommt. Der Programmprozess sei bereits 2020 gestartet worden, in dem es erstmals auch eine umfangreiche Dialogphase innerhalb der Partei gegeben habe.

SPD Schleswig-Holstein will Schulen umbauen

Beim Landesparteirat Anfang Dezember in Bad Oldesloe seien nach konstruktiven Diskussionen bereits 480 der 637 Änderungsanträge berücksichtigt worden. „Nun liegt ein Programm mit viel Herz und Verstand vor. Thomas Losse-Müller bringt die Kompetenz und Leidenschaft mit, es auch umzusetzen“, sagte Midyatli.

Der Spitzenkandidat nannte die dicksten Brocken, die die Sozialdemokraten nach der Wahl als Regierungspartei angehen wollen. Dazu gehöre es, die Digitalisierung der Schulen in Schleswig-Holstein zentral zu organisieren. Jeder Schüler ab der achten Klasse soll ein Tablet oder einen Laptop bekommen. Darum kümmern sich die Schulen nach Vorstellung der SPD nicht selbst, sondern das Land in Zusammenarbeit mit Dataport.

Lesen Sie auch SPD-Spitzenkandidat: Wer ist Thomas Losse-Müller?

So würden die Schulen und deren Träger entlastet, „damit nicht 800 Fachkräfte notwendig sind, sondern nur 400“, so Losse-Müller. Die Ausstattung ist jedoch nur ein Teil dessen, was die Sozialdemokraten mit den Schulen vorhaben. „Wir wollen eine moderne Pädagogik, und das bedeutet den Abschied von der Flurschule“, sagte der Spitzenkandidat. Das Modell einer Schule, in der viele Türen auf langen Korridoren zu Klassenzimmern führen, in denen Frontalunterricht stattfindet, sei überholt.

Wohnungsbau im Wahlprogramm: SPD plant „moderne Gartenstadt“

Die Gebäude müssten hingegen so geplant werden, dass sie Projektarbeit und selbstbestimmtes Lernen ermöglichten. Dieses Vorhaben – und der Abtrag des teils hohen Sanierungsbedarfs – sollen durch einen Schulbaufonds gesichert werden. Ziele seien zudem, alle Grundschulen zu Ganztagsschulen umzubauen sowie neue Oberstufen an Gemeinschaftsschulen einzurichten, „wo ein nachgewiesener Bedarf besteht“, heißt es im Entwurf, den die SPD „Zukunftsprogramm“ mit dem Titel „Sozial. Digital. Klimaneutral.“ nennt.

„Die Menschen müssen sich auf Staat und Politik verlassen können“, so Losse-Müller. Und zwar so, dass die Probleme des Alltags gelöst würden, etwa beim bezahlbaren Wohnen. Er räumte ein, dass der von ihm angestrebte Bau von 100.000 Wohnungen in den nächsten zehn Jahren keine hohe Zahl sei, aber: „Wir kommen jetzt in eine Phase der Flächenknappheit.“ Deshalb werde der Neubau schwieriger, soll aber auch von der öffentlichen Hand vorangetrieben werden.

„Deshalb wollen wir den Aufbau kommunaler Wohnungsbaugesellschaften fördern und eine Landesentwicklungsgesellschaft aufbauen, die große Flächen erschließen soll“, sagte der SPD-Spitzenkandidat. „Das Bild, das uns vorschwebt, ist die moderne Gartenstadt, vor allem am Hamburger Rand, die klimaneutral und smart funktioniert.“ Bis das erreicht sei, brauche es die Mietpreisbremse als „zeitlich begrenztes Instrument“.

Entwurf: SPD sieht Wärmenetze in Dörfern Schleswig-Holsteins vor

Energiepolitisch setzt die SPD Schleswig-Holstein auf stärkeren Ausbau von regenerativer Energie, beim Wind auf mindestens zwei Prozent der Landesfläche. Beim Heizen will sie weg von Öl und Gas, sie strebt einen Umbau an: „Wir brauchen Wärmenetze in den Gemeinden. Dafür wollen wir eine Infrastrukturgesellschaft gründen“, so Losse-Müller.

In der Finanzierung sieht er kaum Probleme. Das Programm – in dem wie erwartet auch die beitragsfreie Kita steht und die nach SPD-Kalkulation am Ende 250 Millionen Euro kostet – sei durchgerechnet. „In jedem Landeshaushalt der letzten Jahre gab es Freiräume über 500 Millionen Euro“, sagte Losse-Müller.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch nicht alles soll direkt über den Haushalt finanziert werden. Die über die ersten drei Jahre verteilte „Klimamilliarde“ etwa könne eine kapitalisierte Infrastrukturgesellschaft aufbringen. Sie sei beispielsweise die Förderung eines Solardächer-Programms möglich.